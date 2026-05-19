渣打(02888)訂2030年實現約18%ROTE目標，支持逾三成派息率並裁減15%職位

渣打集團(02888)公布新一輪可持續增長計劃，由於較原定計劃提前一年實現2026年的中期財務目標，集團決定提前作出投資以維持強勁增長，目標至2030年實現有形股東權益回報(ROTE)約達18%；支持30%或以上的派息率，並逐步遞增每股股息以及調整人手規劃等。

渣打表示，集團目前佔據有利位置把握下一階段增長，並為2028年及2030年訂立明確的財務及生產力指標，當中包括，於2025至2028年間實現高雙位數每股盈利複合年增長率，以及5%至7% 的收入複合年增長率；2028年實現有形股東權益回報(ROTE)高於15%，較2025年提升逾3個百分點；及至2030年ROTE則達約18%。

同時，目標成本對收入比率料於2028年降至約57%，低於2025年的63%。另外，為建立更高效的營運模式，渣打將推動流程自動化及深化AI應用，並調整人手規劃，集團計劃於2028年前提升每名員工創造收入約20%，並於2030年前削減超過15%的企業職能相關職位。集團維持於13%至14%的普通股權一級資本比率範圍內營運，並支持30%或以上派息率及逐步增加每股股息。

渣打指出，未來將繼續加大財富管理及零售銀行業務投資，並把原訂2029年達成的目標提前至2028年，包括吸納2000億元新增資金淨流入，以及將富裕客戶業務收入佔比提升至75%。集團又稱，目前已成為亞洲區第三大及增長最快的財富管理機構之一。

在香港市場方面，渣打透露，將進一步整合部分香港零售客戶組合至虛擬銀行Mox Bank，透過數碼化模式擴大業務規模，同時建立富裕客戶基礎。

企業及投資銀行業務方面，集團將繼續投資於金融機構客戶、人民幣業務、可持續金融及伊斯蘭金融等高回報領域，以把握全球供應鏈及資金流動轉變帶來的機遇。

撰文：經濟通市場組

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