  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

異動股 | 腦動極光飆35%南京熊貓升逾6%，北京展開大型腦機接口臨床研究

19/05/2026

　　腦機接口概念今早落鑊：南京熊貓電子股份(00553)H股現價升6.3%，報4.87元，該股成交約2390萬股，涉資1.19億元。腦動極光-B(06681)升35.1%，報4.12元；微創腦科學(02172)升6.8%，報9.57元。

 

異動股 | 腦動極光飆35%南京熊貓升逾6%，北京展開大型腦機接口臨床研究

 

　　內媒報道，昨日（18日）正式啟動國內首個128通道全植入式腦機接口系統多中心臨床試驗，試驗由首都醫科大學附屬北京天壇醫院擔任組長單位，有指為標誌腦機接口正加速進入臨床階段。

 

　　報道指，是次研究針對侵入式腦機接口系統，由皮層內植入式柔性電極與高集成度全植入式信號採集器兩大模塊構成。柔性電極採用超薄生物相容材料，可顯著降低植入后的免疫反應，同時精確捕獲具備高時空分辨率的單神經元動作電位。

 

　　據指本次臨床試驗計劃招募32名脊髓損傷導致的四肢癱瘓患者，目前已吸引11家醫療機構參與研究，預計半年內完成全部受試者入組。根據試驗規劃，受試者將先實現腦控鼠標功能，並在輔助訓練器械的協助下逐步恢復手部運動能力。受試者將先實現腦控鼠標功能，並在輔助訓練器械的協助下逐步恢復手部運動能力。

 

　　現時，恒生指數報25792，升116點或升0.5%，主板成交超過446億元。國企指數報8642，升45點或升0.5%。恒生科技指數報4860，升15點或升0.3%。

 

異動股 | 腦動極光飆35%南京熊貓升逾6%，北京展開大型腦機接口臨床研究

 

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02621

手回集團

3.200

異動股

02738

華津國際控股

0.082

異動股

02565

派格生物醫藥－Ｂ

16.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02621 手回集團
  • 3.200
  • 02738 華津國際控股
  • 0.082
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 16.610
  • 01913 普拉達
  • 35.560
  • 02800 盈富基金
  • 25.980
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 460.000
  • 目標︰$560.00
  • 00762 中國聯通
  • 8.000
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.300
  • 目標︰$180.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 1.080
  • 目標︰$1.50
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.240
  • 目標︰$6.58
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 460.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.640
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.300
  • 00002 中電控股
  • 75.700
  • 00005 滙豐控股
  • 140.300
報章貼士
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 15.620
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.560
  • 目標︰$30.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.310
  • 目標︰$13.70
熱炒概念股
即時重點新聞

19/05/2026 17:15  《盤後部署》恒指牛熊線上有彈力惟資金流仍弱，藍思借SpaceX概念未炒完

19/05/2026 16:13  中斷三連陰，恒指收升122點報25797企50天線，騰訊領漲金融股上揚

19/05/2026 16:37  《本港經濟》本港最新失業率維持3.7%符預期，就業不足率跌至1.5%

19/05/2026 16:49  禾賽-W(02525)首季虧轉盈1831.5萬人幣，料第二季淨收入升最多27%

19/05/2026 17:13  《本港樓市》安保工程以16.27億元奪東涌住宅地，每呎樓面地價3052元，屬市場估值上限

19/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出78.76億元，買國壽沽盈富基金

19/05/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後獲兩行升目標，大摩升聯想中芯目標逾三成

19/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8325，一周拆息較上日微軟12基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

普京訪華 | 京：中俄元首將就共同關心議題交換意見，克宮：兩國將簽40項雙邊協議新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀行股｜美國加息預期升溫全球債息攀升，銀行股強勢可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 消息指丹諾醫藥超購9026倍，27.8萬人爭認購新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 陳欣：下周三大焦點，港股料續整固260515
人氣文章

玩樂假期

全新2萬呎室內運動競技場︱9大主題區＋8米高滑梯＋空中繩網陣＋飄移賽車+門票優惠攻略
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

香港減噪新對策︱環保署聲學相機＋房屋署 AI系統追蹤噪音源＋路政署低噪音鋪路物料研發新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門五星級中菜廳以精工塑造奢華美饌 ： 羅勒葉伴加大拿象拔蚌、小胖特色馬友魚春卷、茅台火焰脆皮雞，以細節呈現精緻美味！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

因葵，留下這紅色跑車在香港料理裡
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

讓膠原蛋白重生！激光與彩光深度解密：逆轉肌齡的「光之魔法」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Smart Idea健康研點結合創新樂齡科技 把握黃金介入期 構築腦健康全場景生態圈
人氣文章
中藥字典｜桑葉疏風清肺潤燥，中醫推薦夏日美白去油茶飲新文章
人氣文章
素甜點食譜推介：椰絲檳重現童年美味回憶新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 17:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 17:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態19/05/2026
普京訪華 | 京：中俄元首將就共同關心議題交換意見，克宮：兩國將簽40項雙邊協議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中美峰會後，輪到中歐關係重新定位

19/05/2026 15:56

大國博弈

中東戰火 | 特朗普：伊朗須迅速行動，否則將失去所有

18/05/2026 09:15

中東戰火

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區