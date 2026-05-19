異動股 | 腦動極光飆35%南京熊貓升逾6%，北京展開大型腦機接口臨床研究

腦機接口概念今早落鑊：南京熊貓電子股份(00553)H股現價升6.3%，報4.87元，該股成交約2390萬股，涉資1.19億元。腦動極光-B(06681)升35.1%，報4.12元；微創腦科學(02172)升6.8%，報9.57元。

內媒報道，昨日（18日）正式啟動國內首個128通道全植入式腦機接口系統多中心臨床試驗，試驗由首都醫科大學附屬北京天壇醫院擔任組長單位，有指為標誌腦機接口正加速進入臨床階段。

報道指，是次研究針對侵入式腦機接口系統，由皮層內植入式柔性電極與高集成度全植入式信號採集器兩大模塊構成。柔性電極採用超薄生物相容材料，可顯著降低植入后的免疫反應，同時精確捕獲具備高時空分辨率的單神經元動作電位。

據指本次臨床試驗計劃招募32名脊髓損傷導致的四肢癱瘓患者，目前已吸引11家醫療機構參與研究，預計半年內完成全部受試者入組。根據試驗規劃，受試者將先實現腦控鼠標功能，並在輔助訓練器械的協助下逐步恢復手部運動能力。受試者將先實現腦控鼠標功能，並在輔助訓練器械的協助下逐步恢復手部運動能力。

現時，恒生指數報25792，升116點或升0.5%，主板成交超過446億元。國企指數報8642，升45點或升0.5%。恒生科技指數報4860，升15點或升0.3%。

撰文：經濟通市場組

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