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異動股｜百度績後漲2％，首季核心AI新業務收入升49％佔比顯著提升

19/05/2026

　　百度(09888)現價升2.3％，報137.8元，該股成交約236萬股，涉資3.23億元。

 

異動股｜百度績後漲2％，首季核心AI新業務收入升49％佔比顯著提升

（資料圖片）

 

　　集團公布，截至2026年3月31日止第一季，純利按年跌55.4％至34.45億元人民幣，每股美國存託股基本收益9.38元人民幣；經調整淨利潤按年則跌33％至43.32億元人民幣，勝預期。

 

　　期內，集團總收入320.75億元人民幣，按年跌1.2％，亦勝預期；經調整EBITDA錄59.54億元人民幣，按年跌17.4％。

 

*首季AI收入佔比過半*

 

　　按業務劃分，百度一般性業務收入260億元人民幣，按年升2％。百度核心AI新業務收入136億元人民幣，按年升49％，按季升21％，佔比首次超過一般性業務收入的一半。其中，智能雲基礎設施收入88億元人民幣，按季升52％；AI應用收入為25億元人民幣，按季跌10％；AI原生營銷服務收入23億元人民幣，按季跌15％。

 

　　百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏在業績報告中稱，首季度集團核心AI新業務收入佔比首次超過百度一般性業務收入的一半。百度首席財務官何海健表示，首季度核心AI新業務收入逾136億元人民幣，按年增長49％。

 

　　現時，恒生指數報25817，升142點或升0.6％，主板成交近573億元。國企指數報8647，升49點或升0.6％。恒生科技指數報4857，升12點或升0.3％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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