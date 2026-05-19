鋰業股 | 內地碳酸鋰價高位回落，大行看法分歧，贛鋒天齊連日回吐可否博反彈？

內地碳酸鋰價格上周一度重返20萬元（人民幣．下同）/噸大關，惟其後連日回落。上海鋼聯發布數據顯示，今日（19日）MMLC電池級中間價報187600元/噸，較上日16:30價格下跌3200元/噸。內地兩大鋰礦巨頭贛鋒鋰業(01772)(深:002460)及天齊鋰業(09696)(深:002466)延續近日跌勢，今早再跌逾4%，其中天齊已連跌6日，距離本月初才造出的高位愈來愈遠，若仍看好行業受惠儲能需求增長，或可博反彈。

（截自天齊鋰業網頁）

碳酸鋰價突破20萬元後急回 上海鋼聯：需求端增速高於供給端

碳酸鋰價格自5月13日突破20萬元/噸的年內高點後連跌兩天，到5月15日，上海鋼聯電池級碳酸鋰早盤價格降至19.21萬元/噸。2026年以來鋰價勢頭大好，截至5月15日整體上漲8.41萬元/噸，漲幅約72%。其實，鋰價在年初處於相對低位，1月初電池級碳酸鋰價格為11.73萬元/噸。春節前後，市場逐步回暖，電池級碳酸鋰在春節假期結束時漲至15.31萬元/噸，此後價格一路震盪走高，雖然期間多次出現15萬元/噸左右的階段性低位，但整體上行趨勢並未改變。而關鍵轉折點出現在5月13日，當日鋰價終於達到20.14萬元/噸，惟在觸及高點後迅速回落。

上海鋼聯分析指，近期需求端增速已高於供給端每月增速，接下來兩個月供需平衡表都將維持去庫態勢，預計碳酸鋰月均價將逐步抬升，直至下游需求出現負反饋。從中期維度看，考慮到國內外礦端的擾動持續以及下半年鐵鋰和電芯環節的新增產能投產，上海鋼聯維持今年價格偏強運行的看法。

大摩料年底碳酸鋰價升至25萬元 惟高盛料跌至6.5萬元

而市場上關於碳酸鋰後市走向的分歧明顯，國際投行之間看法不一。其中摩根士丹利唱好，主要邏輯在於供應端約束和需求端韌性。大摩認為2026年碳酸鋰存在供應缺口，儲能需求爆發疊加電動車滲透率提升將導致供應鏈短缺，預測到2026年底碳酸鋰價格將上漲至25萬元/噸。高盛則唱淡，預測到2026年下半年全球鋰礦將出現顯著的供應過剩，預計過剩量可能達到全球需求的20%至22%。高盛認為未來的碳酸鋰價格將向邊際成本靠攏，預測到2026年底價格將跌至6.5萬元/噸。

國內機構觀點相對謹慎。中信建投期貨認為供需可能迎來階段性收緊預期，支撐碳酸鋰價格上行，但能否突破前期高價仍有待觀察。上海鋼聯新能源事業部鋰業分析師鄭曉強指，2026年以來鋰價整體上行主要是因為下游排產訂單持續走強。在他看來，19萬至20萬元/噸屬於中等價位。他認為短期主要受供應擾動影響，「隨著江西、津巴布韋等主要礦區擾動消散，海外鋰礦供應恢復正常，價格會出現短期下跌。但長期價格還是受需求驅動，在海外能源危機背景下，新能源替代愈來愈重要，長期需求的確定性愈來愈大，所以對鋰價也可以相對樂觀些。」鑫欏鋰電亦認為此次鋰價回調的幅度有限，「近期價格連續上漲，所以也有短期回調的需要，但結合目前鋰礦成本較高，因此即使回落，幅度也較為有限。」

瑞銀上調今年中國碳酸鋰價預測18% 升贛鋒天齊目標價

另瑞銀早前發表研報指，基於看好儲能系統(BESS)需求強勁、中東衝突推高能源價格帶動電動車需求，以及中國電動卡車需求加速，該行全球商品團隊上調全球鋰價預測。預測2026年全球鋰需求按年增長16%至197萬噸碳酸鋰當量(LCE)，其中電動車電池需求佔53%，按年增長12%；儲能系統電池需求佔17%，按年增長60%。該行輕微上調今年全球鋰供應預測1%，並料全球風險加權供應按年增長約13%至191萬噸LCE（包括回收），出現6.5萬噸LCE的短缺。

該行將2026年中國碳酸鋰現貨平均價格（連增值稅）預測上調18%至每噸20萬元人民幣，預期5至6月現貨價格可達每噸25萬元人民幣。基於更高的鋰價預測，該行將所覆蓋中國鋰業股的2026年盈利預測上調10%至40%，並上調多隻股份的目標價，其中贛鋒鋰業H股目標價由74.35港元升至106.86港元，A股目標價由82.79元人民幣升至110.45元人民幣，天齊鋰業A股目標價由78.3元人民幣升至93.18元人民幣，重申對贛鋒鋰業A/H股及天齊鋰業A股「買入」評級。

贛鋒鋰業電芯生產工廠（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

內地半數鋰企今年首季淨利潤翻番 天齊同比激增17倍

值得一提，今年首季隨著碳酸鋰價格持續上漲，鋰礦企業業績迎來爆發式增長。其中，天齊鋰業首季實現營業收入51.28億元（人民幣．下同），同比增長98.44%，歸母淨利潤18.76億元，同比激增1699.12%；天華新能(深:300390)、融捷股份(深:002192)緊隨其後，首季歸母淨利潤分別達9.69億元、2.78億元，同比增幅分別為1471.98%、1296.26%，增速驚人。

此外，在23家鋰礦企業中，包括贛鋒鋰業、永杉鋰業(滬:603399)、雅化集團(深:002497)、中礦資源(深:002738)、西藏礦業(深:000762)等在內的共計13家礦企，今年首季淨利潤增長率超過100%，佔總體比例的56.52%，超半數企業實現翻倍增長。多家公司表示，業績增長主要得益於碳酸鋰價格上漲及產能利用率提升，報告期內公司鋰鹽產品量價齊升推動業績大幅增長。

郭家耀：鋰業股借勢回吐惟需求仍穩健 贛鋒天齊現價可博反彈

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，市場對鋰價看法分歧，而鋰價走勢首先取決於供應，最近看到澳洲有些礦山宣布了重啟計劃，而因應鋰價已升了很多，很自然會吸引礦山增產，供應上可能會較為充裕，對鋰價帶來壓力。至於需求面，相信會較穩健，因大家預料儲能需求往後幾年會有爆發式增長，不單止電動車方面需求，未來數據中心使用都需要有儲能電源供應，對鋰業股較有利。預計行業不會重返早前相當低迷的情況，即應不會再出現因鋰價不斷受壓而令鋰礦公司陷入虧損，只不過鋰業股股價受季度業績刺激已升了很多，恰逢鋰價最近出現調整就借勢獲利回吐，其中贛鋒3月中時由60元以下起步，足足升了五成，現時差不多回吐了升幅一半，70元附近應該開始有些支持，可考慮博反彈。而天齊走勢與贛鋒較一致，現價博反彈也有值博率。

贛鋒鋰業半日跌4.88%收報70.2元，成交5.06億元；天齊鋰業跌4.33%報51.95元，成交2.47億元。其他相關股亦普遍下跌，寧德時代(03750)跌2.82%報655.5元，中創新航(03931)跌1.96%報29.08元，龍蟠科技(02465)跌5.68%報15.29元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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