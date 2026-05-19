銀行股｜美國加息預期升溫全球債息攀升，銀行股強勢邊隻最值博？

受中東戰事推高能源價格影響，市場對通脹憂慮升溫，投資者押注全球央行加息，預期今年聯儲局減息無望之餘，年底前加息至少一次的機率亦大升至五成，觸發全球債市拋售潮債息攀升，其中美國30年期長債息突破5厘，股市亦陷入調整，港股近幾日就回調了逾千點，惟銀行股卻維持強勢，其中渣打(02888)最新訂下2030年實現18%有形股東權益回報(ROTE)目標，支持30%或以上派息率，並計劃於2030年前削減逾15%職位，今日（19日）股價升逾2%重上200元，滙控(00005)及中銀香港(02388)亦齊升逾1%，後者再創收市新高，若想吸納應如何部署，邊隻最值博？

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美國通脹升溫30年長債息突破5厘 聯儲局年底加息機率達五成

美國總統特朗普宣布，應卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋的要求，美方已押後原定於今日重啟對伊朗的打擊計劃，但美軍已作好隨時發動全面軍事行動的準備。市場關注若油價持續高企，全球央行是否需要收緊貨幣政策。通脹擔憂亦觸發債券被拋售，全球主權債券孳息率普遍面臨上行壓力，其中美國10年期國債孳息率曾升穿4.63厘，創逾15個月新高；30年期國債孳息率亦曾升至近5.16厘，創逾兩年半高位；通常與利率預期同步波動的兩年期國債孳息率一度突破4.1厘關口，高見4.105厘，創14個月新高。英國30年期國債孳息率攀升至1990年代末以來高位，日本長期債息亦同步走高，反映全球市場對通脹及財政赤字的持續擔憂。

值得留意，美國上周公布4月份消費物價指數(CPI)因中東戰爭推高能源價格而躍升至3.8%，升幅較3月高0.5個百分點，超出市場預期之餘，更創3年最高升幅，及至上周五（15日）美國長債息持續走高，將通脹預期進一步推升。按FedWatch數據，今年底前聯儲局減息的機率已不足1%，加息最少一次的機率則有51%，及至明年3月加息最少一次的機率有71%，加息半厘或以上的機率為三成。

渣打訂2030年實現18%ROTE目標 支持逾三成派息率並削減逾15%職位

另外，渣打集團公布新一輪可持續增長計劃，由於較原定計劃提前一年實現2026年的中期財務目標，集團決定提前作出投資以維持強勁增長，目標至2030年實現有形股東權益回報(ROTE)約達18%；支持30%或以上的派息率，並逐步遞增每股股息以及調整人手規劃等。渣打表示，集團目前佔據有利位置把握下一階段增長，並為2028年及2030年訂立明確的財務及生產力指標，當中包括於2025至2028年間實現高雙位數每股盈利複合年增長率，以及5%至7%的收入複合年增長率；2028年實現ROTE高於15%，較2025年提升逾3個百分點，及至2030年ROTE則達約18%。

同時，目標成本對收入比率料於2028年降至約57%，低於2025年的63%。另外，為建立更高效的營運模式，渣打將推動流程自動化及深化AI應用，並調整人手規劃，集團計劃於2028年前提升每名員工創造收入約20%，並於2030年前削減超過15%的企業職能相關職位。集團維持於13%至14%的普通股權一級資本比率範圍內營運，並支持30%或以上派息率及逐步增加每股股息。渣打集團行政總裁溫拓思表示，集團資金會優先用於業務投入，目前投入力度已經足夠應付戰略需求，剩下的資本會用於回購和分紅，預計投入、回購、派息各佔三分之一，具體比例仍要視乎投資機會、股價及派息預期等調整。

渣打集團行政總裁溫拓思（AP圖片）

大摩上調渣打盈測及牛情景權重 升目標價至221元

摩根士丹利上周發表報告，更新渣打集團的風險回報評估，將目標價由195元上調至221元，並維持「增持」評級。該行同時調整牛、基本、熊三種情景的權重，由10：80：10調整至20：75：5，主要反映其財富管理業務及中期目標的上升潛力。

大摩上調渣打2026至28年各年盈利預測，分別提高1.9%、0.7%及2.5%；上調2026年收入預測，以反映優於預期的財富業務增長；同時輕微下調了所有三年的成本預測。不過，因地緣政治不確定性，同步上調了所有三年的信貸成本假設。

花旗上調滙控盈測 升目標價至156.7元

花旗則基於滙控第一季業績及近期市場反彈，更新盈利預測，將滙控2026至28年每股盈利預測上調1至2%，維持「買入」評級，目標價由153.4元上調至156.7元。花旗表示，盈利預測上調主要受銀行業務淨利息收入預測增加0至1%推動（該行預測2026財年為462億美元，對比更新指引約460億美元），以及銀行業務非淨利息收入增加2-5%（主要來自財富管理及企業及投資銀行業務收入增強），僅部分被成本預測增加1至2%抵銷（該行預測2026財年為344億美元，對比隱含指引343億美元）。

整體而言，花旗對滙控調整後稅前利潤預測較市場預期高出2至6%，預期收入年增長5%（對比2028年目標5%）及有形股本回報率18至20%（對比目標超過17%）。滙控即將於本月20至21日舉行投資者研討會，花旗期待獲得更多關於恒生銀行（整合後）、亞太區財富管理、亞太區企業及投資銀行業務及成本削減潛力的詳細資料。

郭家耀：銀行息差可受惠長息抽升 渣打值得長揸滙控可分注吸

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，好幾隻銀行股股價表現一直強勢，其息差收入應會受惠現時環境，尤其長短息差距似乎有逐步擴闊情況，很多銀行本身的資本結構都是「借短放長」，當長息抽升，其息差就可受惠。再者，大家不會預期現時信貸環境會大為轉弱，信貸成本維持穩定。而渣打及滙控都有公布自己的經營指標，都是較正面，股東回報包括分紅或回購政策都給予投資者正面方向，這些都令其股價表現較強，暫時其股息率仍有些吸引力，股價維持強勢機會仍高。其中渣打以往做較多回購，所以派息方面未必有太大增加，但隨著股價回升了很多，相信其派息比例有機會稍為提高，估值方面則已追上同業水平，仍值得長期持有。至於滙控，也可繼續持有，若無貨亦可先買一注，但現價距高位不遠，若有貨暫不需再增持。中銀香港則以本地銀行為主，當然也可受惠息口周期及房地產市場蓬勃，但始終單一市場風險相對高，國際銀行則可對不同市場有更多布局，可能更適合長期投資者。

銀行股今日普遍造好，渣打升2.34%收報201.2元，滙控升1.59%報140.3元，中銀香港升1.82%報46.96元，東亞(00023)升2.24%報14.15元，大新銀行(02356)升0.83%報13.38元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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