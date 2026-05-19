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3分鐘熱炒股點評 | 藍思科技入主巨騰國際兼提全購，誰是大贏家？

19/05/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/ZFrbWasOTs4

 

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