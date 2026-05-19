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港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩牛熊線有難度，百度AI增長亮眼惟變現能力待觀察

19/05/2026

　　美國30年期國債孳息率徘徊在2023年以來最高點附近，大摩警告，若果長期利率繼續上升，預期股市自3月底觸底以來，將迎來首次「具有實質意義的調整」，美股三大指數隔晚個別發展，恒指經歷三連陰後今早迎來反彈，騰訊(00700)及金融股領漲下，半日恒指修復至25774，落於50天線（約25774）位置見阻力，收升98點或0.4%，主板成交近1452億元，港股通錄得約20億元淨流入。恒生中國企業指數報8631，升33點或0.4%。恒生科技指數報4839，跌5點或0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩牛熊線有難度，百度AI增長亮眼惟變現能力待觀察

 

曾永堅：短線反覆偏弱，目標在守穩250天線

 

　　香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指能否守穩250天線（約25604點），主要取決於外圍股市的調整是否僅屬短期。他指出，現時美國長債孳息率持續攀升，加上油價高企不下，加深市場對滯脹的憂慮，並加大美股及亞太地區以AI概念股為主導的市場的回吐及拋售壓力。另外，曾永堅提及目前正處於美聯儲局主席的交替時期，新任主席沃什的貨幣理念傾向縮表，市場擔心未來流動性會持續收縮，進一步打壓AI主題股份的估值。

 

　　曾永堅表示現時恒指目標在守穩25500點，預期近期恒指會持續測試250天線支持，而由於現時外圍股市偏弱，他認為守穩難度較高。

 

百度AI業務變現能力仍待觀察

 

　　百度(09888)昨日公布首季業績，經調整淨利潤跌33%至43億元人民幣，勝預期，核心AI新業務收入按年升49%。百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏在業績報告中稱，首季度集團核心AI新業務收入佔比首次超過百度一般性業務收入的一半，清楚表明AI已成為百度的核心驅動力，並預期AI將在未來幾個季度為百度創造更多價值。

 

　　曾永堅表示，雖然百度的AI業務收入增長是今次業績的一大亮點，反映公司業務正加快朝AI方向轉型，其商業模式亦受市場認可，但目前其AI業務仍主要停留在基礎模型應用階段，尚未出現針對企業實際應用的具爆發力「盈利拐點」。毛利率及利潤率數據均未顯示AI變現能力有明顯提升，邊際收益仍未能高於邊際成本。

 

　　曾永堅認為，現時該股應以觀望為主，建議待百度出現更明確的盈利拐點後，再作部署考慮。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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