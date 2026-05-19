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《魚缸博客》大家都討論緊坐喺馬斯克與庫克中間嘅女人，究竟係邊個？

19/05/2026

《魚缸博客》大家都討論緊坐喺馬斯克與庫克中間嘅女人，究竟係邊個？

 

　　特朗普訪華呢兩日，大家都聚焦係晚宴上，因為班美國大富豪好似明星咁，個個都爭住同佢地影相，連雷軍都要走去搵馬斯克自拍，真係有趣。

 

　　不過值得關注嘅係，有一個女人，係晚宴上坐喺馬斯克與庫克中間，大家都討論緊係邊個，因為佢低調得嚟又好似受萬人景仰，高傲得嚟又宅心人厚咁款，原來呢位奇女子就係藍思科技(06613)創辦人周群飛。

 

　　藍思科技，呢個名你以為佢只係一隻普通嘅半新股；事實上，不論蘋果定特斯拉，都要搵佢拎貨－佢掌握左呢兩間公司嘅玻璃供應。你以為玻璃技術好容易，但凡有工業根基嘅大國都生產到？如果係咁，一早搵越南印度做，仲邊有藍思科技嘅故事。

 

　　手機螢幕嘅玻璃，除左要有硬度、夠透明、耐摔，仲要好似絲滑的觸碰感，當年2007年，喬布斯發布第一代iPhone，全世界無一間玻璃廠夠膽接，亦無能力接到蘋果嘅訂單，唯獨藍思科技夠到做。事實上，周群飛只係一個初中畢業嘅女性，當年係光學廠學過切玻璃，就聯同自己團隊進行研發，又俾佢真係做到。

 

　　之後特斯拉產出電車，眼見周群飛嘅藍思科技，玻璃工藝咁成熟，就搵佢落單，而藍思亦為特斯拉提供智能控制屏、B柱（一架汽車中，位於前後側窗之間的柱，為車頂提供結構支撐。）等關鍵部件。

 

　　所以話，周群飛係一個可以一手「掌握」世界上兩個最重要嘅男人的女人。有人分析過，阿爺係特登將周群飛安放係佢兩個中間，係一種權力嘅展現，話俾全世界：你美國就算電話幾先進、電車有幾出名，背後無中國產業提供，甚麼都不是！

 

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