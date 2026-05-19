異動精選 | 巨騰國際遭鯨吞股價挫，腦機接口炒作內地技術突破
19/05/2026
【你點睇？】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷，涉事70歲司機被捕，你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 17:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2026 16:40
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