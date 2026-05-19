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樹圖區塊鏈：以香港作為出海首站，無意成立虛擬資產交易所

19/05/2026

　　由圖靈獎得主姚期智領銜創立的底層區塊鏈基礎平台樹圖區塊鏈，上周在香港大學舉行金融與生態發展大會，樹圖區塊鏈會上介紹其Conflux平台每秒可處理交易量高達1.5萬單，效率遠高於比特幣的7單與以太坊2.0的15至30單。樹圖CTO楊光向《經濟通通訊社》指出，Conflux的高吞吐量會更為適合AI時代，尤其更為迎合如「龍蝦」（OpenClaw）等自動運行式AI。

 

樹圖區塊鏈：以香港作為出海首站，無意成立虛擬資產交易所

樹圖CTO楊光（左），復旦大學國際金融學院副院長、金融學教授高華聲（右）。戚朗軒攝

 

　　樹圖區塊鏈孕育自清華大學「姚班」，其協議安全性證明工作由目前國內唯一圖靈獎得主姚期智指導完成。Conflux方面強調，除了區塊鏈吞吐量大之外，其全華人組成的技術班底，與學術背景研發都是其在區塊鏈行業的優勝之處。Conflux是次在港簽訂多項戰略合作，楊光受訪時指在本港出發正是Conflux出海的重要一步。

 

　　楊光強調，Conflux與大眾較為熟悉的OSL(00863)或HashKey(03887)不同，後者為直面用家的服務平台，而Conflux則是背後區塊鏈技術的運作人，未來亦無意成立虛擬資產平台。同場復旦大學國際金融學院副院長、金融學教授高華聲則以比喻解釋，Conflux就像一座「高標準商場」，負責建設好基建後，商場的招商引資、物業管理由其他公司負責，亦即如OSL或HashKey等虛擬資產平台。

 

　　在應用層面上，楊光指目前Conflux已部署超過兩萬張智能合約，交易總數逾1.78億單，而以太坊的應用項目基本上都已覆蓋，已具備公鏈應有的生態，但強調Conflux並非要與以太坊競爭，無論用家是來自以太坊還是其他平台，都只是過程而非最終目的，Conflux更希望打破同溫層，吸引全新的用戶群體，而非在存量市場中競爭。

 

楊光：不從公鏈運營中直接獲利

 

　　目前國內仍不允許虛擬資產交易，而作為Conflux公鏈建設人，楊光稱團隊並不從公鏈運營中直接獲利，另又強調國家並未禁止區塊鏈技術發展，只要不涉及炒幣。因應Conflux強調公鏈特性，亦即世界各地用戶都能主動應用，高華聲解釋AI時代下即使「龍蝦」等AI性能再好，都需要寬敞高效的道路才能發揮優勢，而Conflux的高吞吐量區塊鏈技術，可充分釋放AI的效率性能。

 

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒、汪澤妍

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