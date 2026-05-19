中斷三連陰，恒指收升122點報25797企50天線，騰訊領漲金融股上揚

美國30年期國債孳息率徘徊在2023年以來最高點附近，大摩警告，若果長期利率繼續上升，預期股市自3月底觸底以來，將迎來首次「具有實質意義的調整」，美股三大指數隔晚個別發展，惟恒指經歷三連陰後今早迎來反彈，在騰訊(00700)及金融股領漲下，全日恒指修復至25797，收復50天線（約25774）但未企穩，收升122點或0.48%。主板成交近2722億元，北水淨流入近13億元。恒生中國企業指數收報8639，升41點或0.5%。恒生科技指數收報4857，升12點或0.3%。

騰訊(00700)全日升2.4%，報460元，旗下騰訊雲公布，智能體開發平台中提供的Hy3 preview、DeepSeek-V4-Pro 模型，將於5月27日結束限時免費公測，轉為正式商用服務；百度(09888)AI業務收入增長強勁，績後升1.48%，報136.7元；阿里(09988)升1.21%，報133.3元，美團(03690)升1.1%，報83.05元，小米(01810)跌0.07%，報30.64元，快手(01024)升0.41%，報48.88元。

油股上揚，中海油(00883)升2.99%領漲藍籌，報27.56元，連升3日累計升幅4.55%，中石油(00857)升1.18%，報11.12元。

渣打(02888)出未來四年ROTE目標並預告裁員，收升2.34%，報201.2元，中銀香港(02388)升1.82%，報46.96元，滙控(00005)升1.59%，報140.3元。三隻內銀藍籌亦升，中行(03988)升1.15%，報5.27元，工行(01398)升1.17%，報6.93元，建行(00939)升1.03%，報8.85元。

中芯(00981)跌0.29%，報68.5元，連跌5日累計跌幅超過一成。

車股繼續捱沽：理想汽車(02015)跌4.31%，報62.1元，連跌3日累計跌幅19.19%，蔚來(09866)跌4.75%，報45.28元，零跑汽車(09863)跌0.58%，報41.44元。據報小米汽車新車未使用寧德時代(03750)電池，寧德時代跌2.15%，報660元。

京東健康(06618)挫4.27%，報41.24元，連跌4日累計跌幅15.6%；紫金(02899)跌2.96%，報33.4元，連跌4日累計跌幅13.96%。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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