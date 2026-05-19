新股上市 | 消息指丹諾醫藥超購9026倍，27.8萬人爭認購

未盈利生物科技股再掀搶購熱潮。正在招股的丹諾醫藥(06872)已截止認購，市場消息透露，公開發售部分錄得9026倍超額認購，認購人數高達27.8萬人，反應極度熱烈。

（丹諾醫藥網頁截圖）

丹諾醫藥計劃發行828.1萬股H股，其中一成在港公開發售，發售價定為每股75.7元，集資總額約6.3億元。每手50股，入場費為3823.2元。股份預期將於5月22日正式掛牌，聯席保薦人為中信証券及農銀國際。

兩大核心候選藥：利福特尼唑有望年內獲批

丹諾醫藥主力研發抗菌新藥。旗下核心候選藥物「利福特尼唑」（TNP-2198）為新分子實體，正於中國及美國進行三聯療法臨床試驗，用於治療幽門螺旋桿菌感染，同時在中國開展單藥療法以應對細菌性陰道病及艱難梭菌感染。針對幽門螺旋桿菌的適應症，有望於2026年獲得新藥上市申請（NDA）批准。

另一核心藥物「利福喹酮」（TNP-2092注射劑）為三靶點治療藥物，針對植入體相關細菌感染，包括急性細菌性皮膚及皮膚結構感染（ABSSSI）及人工關節感染等。其中ABSSSI適應症預計於2026年下半年進入臨床三期試驗。

業績方面，丹諾醫藥2025年錄得虧損1.5億元人民幣，按年增加5%；研發開支則上升2.9%至約7187萬元人民幣。

引入美資及中資基石投資者，合共認購2.3億港元

丹諾醫藥引入多名基石投資者，包括美資風投基金AMR旗下的AMR Action Fund L.P. 及AMR Action Fund SCSp、蘇州工業園區管委會控制的華圓管理諮詢（香港）、東方證券旗下的東方資管（香港），以及駿昇環球。合共投資金額達2.3億港元。

根據招股文件，所得款項淨額中，71%將用於核心產品的研究、開發、註冊備案及商業化；7%用於TNP-2092口服製劑的研發；7.3%用於其他候選產品；7.2%用於建設自有工廠；餘下7.5%用作營運資金及一般公司用途。

撰文：經濟通採訪組

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