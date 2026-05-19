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新股上市 | 「AI六小虎」月之暗面據報將拆除紅籌架構，為港上市鋪路

19/05/2026

　　據《彭博》報道，中國「AI六小虎」之一月之暗面已通知投資者稱，其將調整公司架構，為香港首次公開​​募股（IPO）鋪路，這一做法符合中國政府收緊海外上市要求的政策。

 

新股上市 | 「AI六小虎」月之暗面據報將拆除紅籌架構，為港上市鋪路

（月之暗面網頁截圖）

 

　　知情人士表示，月之暗面本周給股東發郵件稱，其將開始拆除所謂的「紅籌」架構。這種實體在中國境外註冊但持有中國境內資產和業務的架構，已被沿用幾十年。

 

　　報道指，月之暗面在最近一輪融資中按逾200億美元的估值，籌集了約20億美元資金，這表明市場對能夠與矽谷領頭羊匹敵的中國初創企業的需求日益增加。

 

　　知情人士稱，架構調整目前不會影響其接受美元基金投資；由於該公司計劃建立合資企業結構，這允許外國投資者參與，因此美元基金不用撤資。月之暗面的投資者包括五源、IDG、紅杉、今日資本、真格、阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)等知名公司。

 

　　月之暗面的代表未回覆置評請求。五源拒絕置評。IDG、紅杉、今日資本、真格、阿里巴巴和騰訊等投資方的代表亦未回覆置評請求。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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