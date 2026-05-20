美股 | 道指收市跌322點，標指及納指三連跌

美股周二(19日)偏軟，標指及納指連跌三個交易日。市場焦點集中在美國國債孳息率急升上，反映通脹預期再度抬頭及財政前景令人憂慮。

30年期美國國債孳息率一度升穿約5.19厘，創自2007年金融危機前夕以來新高，接近19年高位，隨後徘徊在約5.18厘水平。市場目前預計聯儲局在2026年底前加息的機率已超過80%。

道指收市跌322.24點，或0.65%，報49363.88點；標指跌49.44點，或0.67%，報7353.61點；納指跌220.02點，或0.84%，報25870.71點。

同時，雖然布蘭特期油周二盤中回落約0.5%，但價格仍企穩每桶110美元以上，而紐約期油亦在每桶約104美元附近徘徊。市場仍密切關注美國與伊朗之間的緊張關係及霍爾木茲海峽運輸風險。

個股方面，英偉達(US.NVDA)將於周三(20日)美股收市後公布第一季業績，市場普遍預期其數據中心業務收入與盈利將再創新高，股價收市跌0.8%。其他晶片股如高通(US.QCOM)跌3.9%，博通(US.AVGO)挫約2.3%，台積電(US.TSM)亦跌0.8%。

其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌1.4%，Meta(US.META)跌1.4%，蘋果(US.AAPL)升0.4%，微軟(US.MSFT)跌1.4%，谷歌(US.GOOG)跌2.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.1%。

經濟數據方面，截至4月11日止的四星期，ADP美國私營企業平均每周新增約39250個職位，較此前數周高位有明顯回落，但整體仍屬正增長。

國際金價遇沽壓

國際金價遭遇沽壓，現貨金單日下跌1.7%，報每盎司4486美元，而紐約期金亦錄得1.5%的跌幅，報每盎司4487美元。

美匯指數整體維持在高位震盪，盤中交投於98.9至99.3區間，日內升0.3%。日圓匯率近期依然面臨顯著的貶值壓力，主要於158至159水平徘徊。美元兌日圓日內報159.05，升0.17%。歐元兌美元整體走勢反覆，日內報1.16，跌0.4%。

撰文：經濟通國金組

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