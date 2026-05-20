開市Go | 特朗普警告恢復打擊伊朗，美長債利率續飆，嗶哩嗶哩績佳

要聞盤點

1、美股周二（19日）偏軟，標指及納指連跌三個交易日。市場焦點集中在美國國債孳息率急升上，反映通脹預期再度抬頭及財政前景令人憂慮。道指收市跌322.24點，或0.65%，報49363點；標指跌49點，或0.67%，報7353點；納指跌220點，或0.84%，報25870點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報60488點，高開0.05%。





2、美國總統特朗普威脅稱，若德黑蘭不盡快達成止戰協議，將在未來幾天恢復對伊朗的打擊。北約官員透露，該組織正在討論若7月初霍爾木茲海峽仍未重開，北約協助船隻通過海峽的可能性。





3、30年期美國國債孳息率一度升穿約5.19%，創自2007年金融危機前夕以來新高，接近19年高位。花旗稱交易員正將孳息率新目標鎖定在5.5%。市場目前預計聯儲局在2026年底前加息的機率已超過80%。

4、俄羅斯總統普京周三將在北京與中國國家主席習近平舉行會談和茶敘。俄方稱，議程包括計劃中的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目。

5、據路透報道，美國財長貝森特稱不急於延長將在11月到期的中美貿易休戰協議。





6、英國工黨確認大曼徹斯特市長貝安德參選下議院空缺議席補選，其結果將決定貝安德是否有資格挑戰施紀賢的首相之位。





7、日本財務大臣表示，財務省將在必要時採取果斷行動應對日圓疲軟。央行行長植田和男稱關注到長期債券孳息率已迅速上升。





8、歐洲央行管委Kocher表示，若伊朗戰爭局勢沒有改善，6月可能不得不加息。德國央行行長稱，歐洲央行可能需要對戰爭帶來的衝擊採取行動。



9、香港今年2月至4月經季節性調整的失業率為3.7%，與1月至3月數字相同。就業不足率則由1月至3月的1.6%下跌至2月至4月的1.5%。





10、中國證監會官網顯示長江存儲啟動上市輔導，估值有望達5000億人民幣。

11、全球消費級3D打印產品及服務提供商創想三維(03388)今日至下周二（26日）招股，每股作價18.8元，集資最多13.8億元，每手150股，入場費2848.44元，中金為獨家保薦人。泰康人壽及中信股份等15家基石入股。

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