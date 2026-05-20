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異動股 | 嗶哩嗶哩仍跌4%，首季經調整純利升63%淨營業額升7%

20/05/2026

異動股 | 嗶哩嗶哩仍跌4%，首季經調整純利升63%淨營業額升7%

 

 

　　嗶哩嗶哩(09626)現價跌4.3%，報149.4元，該股成交約45萬股，涉資6831萬元。

 

　　集團公布，截至2026年3月31日止首季純利2.1億元人民幣，而對上一年同期淨虧損910.2萬元人民幣；每股基本盈利0.5元。經調整純利5.93億元人民幣，按年升63.4%。

 

　　期內淨營業額總額74.72億元人民幣，升6.7%，當中廣告營業額增加30%，增值服務營業額增加4%，移動遊戲營業額減少12%，IP衍生品及其他營業額按年減少4%。日均活躍用戶約1.2億名，按年增加8%。日均使用時長達119分鐘，按年增加11分鐘。

 

　　嗶哩嗶哩首席財務官樊欣表示，第一季度，集團延續積極的財務表現，實現穩健的收入增長、利潤率的持續提升以及盈利能力的進一步增強。淨營業總額按年增長7%至74.7億元人民幣，其中廣告收入同比增速提升至30%。毛利率提升至37.1%，連續第15個季度持續提升。受益於穩健的收入增長和經營槓桿效應提升，集團經調整淨利潤按年增長62%。

 

　　他表示，展望未來，集團將繼續在保持盈利的同時，以審慎的方式進行AI相關投入。這些投入帶來的積極效果，已經開始在社區指標和財務表現上逐步體現，相信這些投入將在未來幾年將持續貢獻長期價值。

撰文：經濟通市場組

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