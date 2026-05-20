異動股｜歡喜傳媒競價上限高開，獲範式智能入主發展AI拍劇業務

歡喜傳媒(01003)競價上限開盤，現價升14.5％，報0.315元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅23.5％。該股成交約484萬股，涉資152萬元。範式智能(06682)跌0.5％，報33元。

（資料圖片）

範式智能與歡喜傳媒訂立戰略合作及合資框架協議，雙方擬結合人工智能及影視產業優勢，在影視創作、互動文娛、遊戲開發及知識產權衍生等領域展開合作，並計劃成立合資企業作為合作平台。同時，範式智能透過附屬全資附屬Phancy International Limited以昨日收市價每股0.275元，認購約7.31億股歡喜傳媒新股，涉資約2.01億元。完成後，範式智能佔歡喜傳媒擴大後14.3%股權，成為其單一最大股東。

範式智能表示，是次認購及合作將圍繞「人工智能+文化創意內容」領域，推動數據共建、模型研發、內容共創及技術服務等深度合作，預期有助增加集團整體收益。至於歡喜傳媒擬將集資所得款項淨額78.38%用作投資於提升運用先進技術，包括使用大模型API服務利用人工智能開發電影及電視劇製作，21.62％用作一般營運資金。

撰文：經濟通市場組

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