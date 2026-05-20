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淘寶香港618明開賣，天貓超市月底登陸，淘寶天貓丁鎮財稱暫未有併購線下超市計劃

20/05/2026

　　淘寶天貓中國香港站於今日舉行「2026淘寶天貓香港站618啟動發布會」。淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財表示，淘寶618今年打破傳統，採用「0點開賣、無預熱」的直給策略，並於5月31日將迎來三大關鍵服務里程碑：「天貓超市HK明日達」正式上線、服飾類目全面升級「HK可退」服務等。

 

淘寶香港618明開賣，天貓超市月底登陸，淘寶天貓丁鎮財稱暫未有併購線下超市計劃

（柳英傑攝）

 

　　淘寶618今年將分兩階段進行，包括「618搶先購」，由5月21日午夜12時至5月30日；以及「618狂歡節」，由5月31日午夜12時至6月21日。

 

　　丁鎮財表示，天貓超市將於5月31日正式登陸淘寶香港站，並承諾即日16點前付款，明日送達；即日16點後付款，後日送達。另外，6月起，淘寶香港站將提供「HK可退」服務，服飾品類將享有包郵可退。

 

丁鎮財：暫未有收購或併購線下超市計劃

 

淘寶香港618明開賣，天貓超市月底登陸，淘寶天貓丁鎮財稱暫未有併購線下超市計劃

（柳英傑攝）

 

　　對於近期香港超市減價戰，丁鎮財表示，天貓超市與本地超市存在差異性。本地超市主要以本地港版商品為主，方便購買即買即用商品；而天貓超市則提供更多內地優質品牌商品，商品選擇與本地有明顯區別。

 

　　對於京東(09618)併購佳寶進軍本地實體超市市場，丁鎮財表示，目前未有進行線下超市收購或併購的計劃。目前主要路徑仍以用戶需求為核心，發展線上平台，加上強物流服務，直接解決用戶「想快點買到大陸商品」的痛點。他強調，若未來有真正必要，才會再考慮併購，但非目前重要策略。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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