港股 | 午市前瞻 | 大市走弱本周勢穿牛熊線，禾賽基本面佳惟下游拖累

隔晚指標性十年期國債孳息率再次升破4.6厘，三十年期更一度升至5.2%，創自2007年金融海嘯前夕以來新高，金融危機陰影之下外圍股市幾乎全線向下，港股亦受拖累繼續與俗稱牛熊線的250天線（約25613）作鬥爭，除晶片股外其餘並無亮點，恒指半日報25656，跌141點或0.5%，主板成交超過1407億元。恒生中國企業指數報8605，跌34點或0.4%。恒生科技指數報4865，升8點或0.2%。

溫鋼城：本周或下試25300點

美國總統特朗普威脅稱，若德黑蘭不盡快達成停戰協議，將在未來數日恢復對伊朗打擊。布蘭特期油價格持續高企110美元水平，美國長債孳息率持續高攀。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股下跌已在市場預期。雖然港股目前仍未失守250天線（約25613點），但若外圍沒有突發利好消息，例如美伊局勢戲劇性地緩和，後市持續向下機會較大。溫鋼城認為恒指短期內將在25000至25500區間橫行，本周或有機會下試25300點。上方阻力位在26000點，惟現時外圍市況較差，上試難度較高。

車企內捲拖累禾賽收入，股價回調再作部署

禾賽(02525)公布今年首季財務業績，純利扭虧為盈1830萬元人民幣。剔除以股份為基礎的薪酬開支後，非公認會計準則股東應佔淨利潤4770萬元，按年大增近4.53倍，不過集團預計第二季度的淨收入按年增長約20%至27%，收入增速較第一季有所放緩。受累前景轉差，禾賽低開8%，隨後跌幅擴大至逾一成。

溫鋼城表示，禾賽盈利能力優秀，亦有Benz、Rivian等合作夥伴，基本面有保證。但由於目前內地汽車板塊偏弱，部分車企有產能過剩的問題，而禾賽的激光雷達業務與汽車產業關係密切，市場擔心其前景受拖累，因而導致股價今日下跌。

溫鋼城表示，禾賽基本面不差，但是否值得吸納，關鍵在於估值是否足夠吸引。他認為，若禾賽股價回調至145元水平，可考慮作短線部署，初步目標可看165元，止蝕則可參考138元。至於中長線，他認為可以持有，但由於目前汽車板塊氣氛一般，股價較容易受行業情緒拖累，加上公司今次雖然虧轉盈但不派息，因此不建議重倉，投資組合比重宜控制在5%至10%。

撰文：經濟通通訊社市場組

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