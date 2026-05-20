芯片股 | 國產存儲雙雄加速A股上市，芯片股爆升追入仍值博？

港股陷悶局炒股不炒市，其中芯片股再成市場焦點。消息面上，兩大國產存儲龍頭長江存儲及長鑫科技齊加快A股上市進程，其中長江存儲已啟動上市輔導，上市後估值料逾5000億元（人民幣，下同），長鑫科技最近亦更新了上海科創板IPO招股書，集資規模達295億元。港股一眾芯片股今日（20日）借勢全面炒上，中芯國際(00981)逆市升近一成，為表現最佳藍籌，華虹半導體(01347)亦飆逾一成，兆易創新(03986)具存儲芯片概念，升勢更凌厲，飆17%再創上市新高。芯片股可否再追入？應如何選擇？

（長江存儲網頁截圖）

長江存儲啟動上市輔導估值料逾5千億 長鑫科技更新科創板IPO招股書

根據中國證監會披露的文件顯示，中國最大的閃存芯片製造商長江存儲已遞交首次公開發行股票並上市輔導備案報告，反映該企業已開始A股上市進程，預計將於第三季遞IPO申請。估值方面，長江存儲母公司長存集團於2025年9月完成股改後估值約1616億元。如今市場普遍預計，長江存儲上市後，市值至少將達到5000億至8000億元，甚至突破萬億元。

而就在5月17日，國產動態隨機存取記憶體(DRAM)龍頭長鑫科技亦更新上海科創板IPO招股說明書，正式恢復其上市審核進程。長鑫科技此次IPO擬募資295億元，這一規模僅次於中芯國際，有望成為科創板開板以來募資規模第二大的IPO項目，填補A股市場真正存儲芯片IDM企業標的的空白。有機構估算，按照2026年歸母淨利潤1500億至2000億元、20倍市盈率測算，長鑫科技市值至少達3萬億元，甚至有部分機構人士給出4萬億元以上的估值。

在業績層面，長鑫科技今年第一季營收508億元，年增逾7倍，淨利潤330億元，已進入獲利爆發期；長江存儲同期營收突破200億元，年增一倍，雖仍處大規模擴產的獲利爬坡階段，但在AI驅動的記憶體超級周期中，兩者均展現出強勁勢頭。

券商：AI算力需求推動半導體市場規模創新高 中國擴產動能具持續性

值得一提，根據WSTS數據，2025年全球半導體銷售額達7956億美元，同比增長26.2%，創歷史最強年度增長之一，主要受數據中心和AI相關系統需求驅動。據WSTS預測，2026年全球半導體銷售額有望突破1萬億美元。東吳證券指，在AI算力需求爆發背景下，全球半導體設備市場規模持續創新高。先進邏輯端，FinFET向GAA/CFET演進，5nm及以下製程單位產能設備投資額顯著提升，單萬片/月產能投資額較28nm提升數倍；存儲端，HBM帶動DRAM高階製程升級，3DNAND向400層以上堆疊演進，單萬片產能投資額同步提升。中國大陸晶圓產能全球佔比仍低於銷售佔比，邏輯與存儲龍頭資本開支維持高位，疊加兩大存儲廠商上市融資在即，擴產動能具備持續性，支撐前道設備景氣度中長期上行。

招商證券則指，存儲行業缺貨預計延續至2027年，國內存儲原廠擴產有望提速，投產推升設備需求及市場空間，設備、材料及零部件等產業鏈環節訂單及國產化率有望持續提升，CBA及先進封裝產業鏈有望受益。

中芯：基於客戶需求和在手訂單情況 對今年整體營運情況更樂觀

另外，中芯國際昨日（19日）發布投資者關係活動記錄表公告，指基於客戶需求和在手訂單情況，相較於上個季度，公司對於今年的整體營運情況更加樂觀。在市場環境變化的情況下，公司的技術儲備、平台多元和產能轉換靈活性的優勢，支持接收訂單的能力。

公司指，人工智能對配套芯片的強勁需求，直接推動其電源管理芯片產能供不應求；人工智能海外虹吸效應使得消費、IOT等客戶在大陸尋找產能、訂單回流；人工智能亦帶動ToF、電動汽車、機械人等新應用需求，本土公司積極開拓市場；產業鏈國產化訴求，推動國產邏輯、網通等芯片需求；加價效應以及之前提到的客戶因擔憂以後的供應不足而提前備貨。

里昂上調兆易創新盈測 升目標價至782.3元

此外，里昂發表最新研報指，兆易創新的利基型DRAM業務將持續受惠於供應商的產能擴張，而客製化記憶體產品將由2026年起貢獻可觀收入。該行上調其盈利預測，並將H股目標價由538元上調至782.3元，重申「跑贏大市」評級。報告指，兆易創新的利基型DRAM業務在2026年首季增長強勁，相關收入按季增長超過一倍，佔總收入的三分之一（達14億元人民幣）。預計來自供應商的利基型DRAM產能將在2026年實現溫和按年增長，並在2027年持續擴張。價格方面，公司預期2026年全年將繼續上升，並於2027年維持相對高位。而客製化記憶體產品將於2026年開始貢獻可觀收入，應用於汽車駕駛艙、AIPC及機械人等邊緣領域。此外，長鑫存儲的上市或將提振中國記憶體行業，尤其是兆易創新的投資者情緒。

里昂上調兆易創新2027年及2028年每股盈利預測25%及27%。H股估值方面，該行以45倍2027年預測市盈率作估值，較國內外同業平均水平溢價12.5%，認為其作為頂尖利基型記憶體廠商，以及港股中少數記憶體上市公司的稀缺資產，估值屬合適。

（截自兆易創新官網）

熊麗萍：芯片股受惠資金輪動多於影子因素 兆易創新或再上中芯80元恐遇阻

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，長江存儲及長鑫科技啟動A股上市流程，相信對港股一眾芯片股的影子作用不太大，因大家對長鑫等上市已憧憬了很久，大家反而正等待其會否來港上市。其實，近期上市股份的影子作用也有限，少見有人因此追入相類股份。雖然個別股份如兆易創新近日稍為調整後又再上，但大家可能擔心若有相類股份上市，反而會將資金吸走。此外，因現時板塊輪動很快，當有資金流入或外圍同類板塊上升，相關股份就可炒上，例如此前大模型股份升過一輪，資金跟著就轉炒芯片股，之後又從芯片股流入記憶體甚至光纖光纜等股份，故芯片股現時看來受惠資金輪動多於影子因素。其中兆易創新早幾日調整至550元後很快又再抽上。事實上，同類型股份於A股會有較多選擇，港股選擇則很有限，所以一提到存儲芯片，一定會先想起兆易創新，若擴闊些範圍也會想到瀾起科技(06809)等。兆易創新調整完成，於今輪再創新高後有機會再向上，若有貨可繼續持有。

另熊麗萍指，雖然中芯也是芯片股，但與上述公司業務有些不同，中芯主要做芯片封裝代工，近期公布業績後股價升過一輪後又乏力，業績算有改善，但操作上反而參考圖表更實際，若能逐級向上可看高些，否則又是升至近80元遇阻，若未能上破80元可先減持，它始終較適合短線買賣炒上落。

芯片股今日普遍上升，中芯升9.71%收報75.15元，華虹升13.89%報132.8元，兆易創新升17.03%報704.5元，瀾起科技升5.48%報446.8元，天數智芯(09903)升2.64%報467元，壁仞科技(06082)升5.98%報50.7元，ASMPT(00522)升5.73%報178.9元，上海復旦(01385)升0.58%報37.94元，晶門半導體(02878)升3.75%報0.415元，宏光半導體(06908)升2.27%報0.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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