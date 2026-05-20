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據報香港將於7月推出全新黃金結算系統，有指容許參與者以「不記名黃金帳戶」方式結算

20/05/2026

　　據《彭博》引述知情人士報道，香港正加速推進打造國際黃金交易中心的計劃，目標在今年7月前推出全新的黃金結算系統。該系統由政府持有，將參考全球最大黃金市場倫敦的金融基建模式，容許參與者透過「不記名黃金帳戶」進行交易結算。

 

據報香港將於7月推出全新黃金結算系統，有指容許參與者以「不記名黃金帳戶」方式結算

（資料圖片）

 

「不記名黃金帳戶」助提升流動性，與倫敦接軌

 

　　知情人士透露，「不記名黃金帳戶」可實現更快、更大規模的交易，對市場流動性至關重要。客戶無需持有特定編號的金條，只需持有對結算商的黃金數量申索權。目前倫敦市場交易的大部分貴金屬，正是以這種方式進行結算。

 

　　為配合結算系統的推出，香港已邀請多個與中國關係友好的中央銀行參與，以強化其作為黃金交易、融資及儲存中心的定位。當局早前已與上海黃金交易所簽署合作協議，並計劃在三年內將黃金倉儲容量擴充至2000噸。

 

　　負責該項目的財經事務及庫務局在電郵回覆中表示，籌備工作「已進入最後階段，結算系統的試運行預計於今年內啟動」。

 

業界反應熱烈，11間中外銀行進駐董事會

 

　　據兩名消息人士透露，結算系統已吸引業界濃厚興趣，尤其是希望能在亞洲（全球兩大黃金消費國中國及印度所在地）找到替代交易渠道的交易商及金融機構。上月政府公布，香港結算公司的董事會成員包括11間銀行——5間中資銀行及6間國際銀行，計有中國工商銀行、中國銀行、滙豐控股、摩根大通及瑞銀集團等。其中滙豐、摩根大通、瑞銀及工銀標準銀行，本身亦是倫敦結算系統的共同擁有人及營運商。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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