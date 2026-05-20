《小傳日記》全球人類睇機械人直播分揀包裹馬拉松，三千億估值巨獸一戰成名！

機械人要做到「融入家中」尚需時日，但目前已經可以做到youtuber！花旗國人形機械人獨角獸Figure AI，搞咗一場24小時non-stop嘅分揀包裹機械人全球直播，Figure 03機械人喺冇遠程操控嘅情況下，自主完成包裹分揀馬拉松，截至目前處理量已經接近20萬件！佢哋識得自己換更、自己充電、自己解決問題，只有極少數情況喺需要人力介入，認真夠叻仔！無聊工作都俾機械人做晒，噉人類做乜？當然係睇住機械人做嘢啦，呢場直播一度吸引約300萬人同時觀看㗎！

筆者憑肉眼睇，佢哋嘅上身動作同人類有七八成相似，但仍然有陣機械味，反應好似慢半拍，似乎未超越到人類？直播進行到超過100小時之後，Figure AI安排咗一場長達10小時的「人機包裹分揀大賽」，一開始人類實習生手眼並用做嘢當然快，但係人類會肚餓會攰會分心會有三急，而機械人連break都唔需要放，厚積薄發從後追上。喺10個鐘之後，人類實習生以些微差距險勝，幫人類保住些少面子。

唔需要上春晚跳秧歌舞，亦唔需要參加拳賽，Figure AI單憑一場毫不花巧嘅直播就已經贏得全球關注。Figure AI喺2022年先成立，發展冇耐就已經技驚四座，創辦人兼CEO阿德科克（Brett Adcock）被譽為「馬斯克2.0」，樣樣生意都做得有聲有息。佢26歲創立AI招聘平台Vettery，之後過億美金賣咗，32歲再創立電動飛的公司Archer Aviation，又做到成功上市。

當年阿德科克帶住幾億身家創立Figure AI，目標係用機械人填補高風險、重複性嘅藍領崗位，解決發達國家勞動力短缺嘅問題。公司背後嘅技術團隊包括來自波士頓動力、Tesla、Google等頂尖公司嘅專家，研究機械人同AI經驗加埋有過百年。公司投資者陣容亦極之豪華，包括OpenAI、微軟、英偉達仲有貝索斯等，2023年5月A輪融資後公司估值5億美金，到2024年2月B輪融資就已經跳到26億美金，直至2025年9月C輪融資後估值更加飆到390億美金（折合超過3000億港元），兩年升咗77倍！

經此一役，想投資呢間科創巨星嘅資本大鰐加埋可以繞地球一周，有排都輪唔到我哋普通投資者。到目前為止，公司都未有任何明確嘅上市時間表，不過大家都可以考慮下注一啲早期有份入股嘅基金，例如「女股神」Cathie Wood旗下嘅方舟基金，佢哋喺B輪融資時買入咗Figure AI價值250萬美金嘅股份，大約佔該基金目前總資產3%。

話番轉頭，可能你會問，專業分揀機每小時可以處理過萬件貨，效率係人形機械人嘅十幾三十倍，點解仲要堅持人形？關鍵在於人形機械人嘅場景同彈性極高，因為世界上大多數嘅工具同工作場所，原本都係為人類設計，人形機械人就相當於一個萬能助手，既可以入廠打螺絲，又可以斟茶遞水；而專門為某個工種設計嘅機器，安裝麻煩成本高昂，而且對場地要求極高，一經設定就好難改動。唔難想像喺多年之後，飽讀詩書識多國語言嘅AI模型取代白領工作，識行識走任勞任怨嘅機械人取代藍領工作，到時人類一定好得閒啫，請請！

*編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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