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新股掛牌 | 商業航天第一股拓璞數控(7688)首掛升幅擴至近80%收市，每手賺2111元

20/05/2026

新股掛牌 | 商業航天第一股拓璞數控首掛升幅擴至近80%收市，每手賺2111元

 

 

　　號稱本港商業航天第一股的拓璞數控(07688)今日首掛，開報37元，收市升至47.5元，較招股價26.39元高出80%；成交4054萬股，涉資16.08億元。該股一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺2111元。

 

　　在SpaceX籌備美股上市之際，拓璞數控完成招股今日掛牌。股票最終發售價每股26.39元，香港公開發售部分共有約34.4萬人申請，超額認購約3763.63倍，認購一手100股的7.4萬人中有5977人獲配股份，分配比率8%，認購60萬股方穩獲一手。集團今早掛牌上市，輝立暗盤收報39元，比定價升47.8%，一手帳面賺1261元。

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉326.65萬股，共有1118人申請，各獲400股，以及其中541人獲發額外100股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購29.46倍。該集團招股集資約17.24億元。

撰文：經濟通市場組

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