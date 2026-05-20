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恒指收跌146點報25651險守牛熊線，北水流入57億元，晶片股強勢成亮點

20/05/2026

恒指收跌146點報25651險守牛熊線，北水流入57億元，晶片股強勢成亮點

 

 

　　隔晚指標性十年期國債孳息率再次升破4.6厘，三十年期更一度升至5.2%，創自2007年金融海嘯前夕以來新高，金融危機陰影之下外圍股市幾乎全線向下，港股亦受拖累繼續與俗稱牛熊線的250天線（約25613）作鬥爭，除晶片股外其餘並無亮點，恒指全日收報25651，跌146點或0.6%。恒生中國企業指數收報8605，跌34點或0.4%。恒生科技指數收報4873，升16點或0.3%。全日主板成交近2621億元，港股通錄得淨流入57億元。

 

　　根據中國證監會披露的文件顯示，中國最大的閃存晶片製造商長江存儲已遞交首次公開發行股票並上市輔導備案報告，反映該企業已開始A股上市進程，預計將於第三季遞IPO申請，市值有望達到5萬億人民幣。此前國產動態隨機存取記憶體（DRAM）龍頭長鑫科技亦更新上海科創板IPO招股說明書，正式恢復其上市審核進程。憧憬國內存儲雙雄IPO，兆易創新(03986)升17.03%，報704.5元再創上市新高，連升4日累計升幅34.32%；中芯(00981)升9.71%領漲藍籌，報75.15元，華虹(01347)飆13.89%，報132.8元，長光辰芯(03277)升13.77%，報94.2元，壁仞科技(06082)升5.98%，報50.7元，ASMPT(00522)升5.73%，報178.9元，PCB股建滔積層板(01888)升5.65%，報45.6元。

 

　　今日公布業績多股齊捱沽。中通快遞(02057)第四季溢利按年增6.3%，經調整EBITDA按年增6.9%，收入總額按年增22%，績後跌3.28%，報174.1元，暫連跌7日累計跌幅11.35%；嗶哩嗶哩(09626)首季經調整純利升63%淨營業額升7%，全日仍跌4.74%，報148.7元；禾賽(02525)首季虧轉盈惟指引顯示次季收入升幅放緩，股價挫9.01%，報158.5元。

 

　　傳統消費股在無亮點下稍升，潤啤(00291)升2.08%，報26.5元，百威亞太(01876)升1.72%，報7.2元，安踏體育(02020)升1.65%，報76.95元，美的集團(00300)升1%，報90.65元。

 

　　金價曾跌穿4500美元關，老鋪黃金(06181)挫6.94%，報496元，紫金(02899)跌2.04%，報32.72元，靈寶黃金(03330)跌1.75%，報17.99元。

 

　　信義光能(00968)跌5.24%，報2.71元，龍湖(00960)跌2.78%，報8.39元，潤地(01109)跌1.36%，報34.86元，中海外(00688)跌1.07%，報15.72元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為中芯、騰訊(00700)及阿里(09988)。騰訊收報455.2元，跌1%，阿里收報131.9元，跌1.1%。

撰文：經濟通市場組

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