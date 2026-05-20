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滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資

20/05/2026

　　滙控(00005)集團行政總裁艾橋智在滙豐投資者日表示，滙豐在香港有6190億美元客戶存款，存款規模幾乎是第二大同業的兩倍，在香港擁有穩固的領先地位。2025年，滙豐在香港新增了120萬個人銀行客戶，已較2024年新增80萬客戶為多。而結合恒生與滙豐兩個品牌，滙豐在香港有1000萬名個人銀行客戶，大約15%至20%為非本地居民，很多客戶同時擁有這兩個品牌的戶口，他們喜歡這兩個不同但都受歡迎的定位。

 

滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資

 

　　他續指，滙豐正建立並加強市場份額，正以極快的速度獲取新客戶，並且滙豐在建立財富管理能力，支持香港增長，並支持香港作為從中國走向世界的跳板。

 

　　他表示，滙豐在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港的投資，指若內地中產階級希望將儲蓄用於國際投資，並選擇香港作為其金融中心，「那未來20年，我們每年可以新增100萬客戶，我們必須為此做好準備」，並指滙豐在全球有多個記帳中心（booking centres），今天其中一個最大的財富驅動力是滙豐的客戶如何使用多元化的記帳中心結構來進行全球財富管理。

 

過去一年約300個董事總經理級別員工因職能重疊而離任

 

　　艾橋智表示，集團近年積極精簡架構，過去一年多時間，有約300個董事總經理級別員工因為職能重疊而離任，執行委員會亦由18人降至12人。

 

　　他提及，透過出售非核心業務等多項措施，2025年員工總數減少約4400人，從中減省約6億美元支出，原目標為降低總員工薪酬8%，今年中會完成。另外，滙控亦推出節省成本策略，中期可將18億美元非核心成本，轉投至業務發展，而不會影響客戶服務體驗，亦指滙控將要加強科技應用，一方面提升員工效能，現時逾20萬僱員會獲得培訓機會，但難判斷最終多少員工可在科技改變洪流下留低。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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