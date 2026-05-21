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美股 | 道指收市重上5萬點大關，英偉達收入創季度新高

21/05/2026

　　美股周三(20日)顯著造好，受中東地緣政治緊張局勢有望紓緩的樂觀情緒影響，國際油價與美國國債息率雙雙回落，提振市場風險胃納。美股三大指數全線收高，道指重上50000點心理關口之上。與此同時，市場密切關注英偉達(US.NVDA)即將公布的首季業績。

 

　　道指收市升645.47點，或1.31%，報50009.35點；標指升79.36點，或1.08%，報7432.97點；納指升399.65點，或1.54%，報26270.36點。

 

　　市場對中東衝突可能迅速解決的預期升溫，導致能源板塊大幅回調。國際油價遭遇拋售。紐約期油單日大跌5.7%，報每桶98.15美元；而布蘭特期油亦急跌5.8%，報每桶104.44美元。

 

　　債市方面，美國國債息率亦跟隨避險情緒降溫而下滑。具指標性的10年期美債息率下跌逾8個點子，而30年期美債息率亦下跌約6個點子。

 

　　然而，最新公布的聯儲局會議紀要為未來的貨幣政策路徑增添變數。紀要顯示，多位聯儲局官員要求放棄「寬鬆偏向」。多數與會官員警告，若中東衝突等外部因素繼續推高通脹，當局未來不排除重啟加息的可能。

 

英偉達收入816億美元破頂

 

　　除宏觀政策與地緣局勢，華爾街目前的最大焦點落在英偉達身上。英偉達公布截至4月26日止第一財季業績，收入按年升85%至816.15億美元，按季升20%，創季度新高，高於市場預期約788.6億美元；經調整每股盈利1.87美元，高於市場預期1.76美元。

 

　　其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升3.3%，Meta(US.META)升0.4%，蘋果(US.AAPL)升1.1%，微軟(US.MSFT)升0.9%，亞馬遜(US.AMZN)升2.2%。

 

　　國際金價向上，現貨黃金上漲1.4%，報每盎司4546美元，而紐約期金亦同步上揚0.8%，報每盎司4550美元。

 

　　美元周三先升後回，美匯指數一度高見99.47，低見98.96，尾市報99.08，跌0.2%。日圓匯價窄幅上落。美元兌日圓維持在158.5至159水平附近窄幅震盪，日內報1587.83，下跌0.1%。歐元兌美元盤中低見1.1582，尾市回升0.2%，報1.1631。

撰文：經濟通國金組

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