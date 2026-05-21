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開市Go | 聯儲明確加息可能，英偉達營收勝預期，萬國數據首季盈利飆

21/05/2026

要聞盤點

 

1、美股周三（20日）顯著造好，受中東地緣政治緊張局勢有望紓緩的樂觀情緒，國際油價與美國國債息率雙雙回落，提振市場風險胃納。美股三大指數全線收高，道指重上50000點心理關口之上。道指收市升645點或1.31%，報50009點；標指升79點或1.08%，報7432點；英偉達(US.NVDA)放榜前，納指升399點或1.54%，報26270點。中國金龍指數跌30點。日經指數開報61337點。

 

2、美國總統特朗普稱，美國對伊朗問題的處理進入最後階段，在和平協議達成前不會考慮放鬆對伊制裁。伊朗警告稱，如果美國或以色列發動攻擊，德黑蘭將把報復範圍擴大至中東以外地區。

 

3、美國聯儲局周三（20日）公布最新聯邦公開市場委員會的議息會議紀要。紀要顯示，由於伊朗戰事等中東局勢令通脹持續高企，委員普遍認為若通脹進一步惡化，加息將成為必要的政策選項。利率互換市場數據亦反映市場定價全面轉鷹，交易員目前預計聯儲局在今年底前加息的概率已大幅飆升至超過80%。

 

4、俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平簽署加強全面戰略協作的聯合聲明，普京此行共達成約40項協議，但未涉及計劃中的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目。

 

5、中國4月份政府支出創六個月來最大降幅。

 

6、據韓聯社報道，習近平可能最快下周訪問北韓，或尋求調解該國與美國之間的關係。

 

7、美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示，上周美國原油庫存大幅減少786.3萬桶，消耗量遠高於市場原先預期的294.2萬桶。

 

8、英偉達公布首季營業額高達816.2億美元，每股盈利報1.87美元，雙雙優於市場預期的791.8億美元及1.77美元。公司同時宣布將季度派息上調至每股0.25美元。

 

9、SpaceX已向美國證券交易委員會正式提交首次公開招股的S-1申請文件，計劃於納斯達克交易所掛牌上市，股份代號為「SPCX」。是次IPO擬集資高達750億美元，目標估值介乎1.5萬億至1.75萬億美元，若能順利達標，將成為全球資本市場史上規模最大的IPO項目。

 

10、人工智能巨頭OpenAI正加速推進首次公開招股(IPO)計劃，據報最快將於本周向美國監管機構秘密遞交上市申請。

 

11、韓國三星電子工會於周三（20日）深夜宣布暫緩原定於周四（21日）啟動的18天全面罷工。

 

12、上海證券交易所將於5月27日審議長鑫科技科創板IPO。

 

13、香港據悉計劃7月份推出新的黃金清算系統，將效仿倫敦所使用的金融　基礎設施，允許參與者通過非分配賬戶進行交易結算。

 

焦點股

萬國數據(9698)
　- 　首季盈利26億人幣升2.5倍，淨收入升24%，新訂單創單季新高

大模型概念股：智譜(02513)、稀宇MINIMAX(00100)
　- 　OpenAI據報最快本周向美國監管機構秘密遞交上市申請

GPU概念股：天數智芯(09903)、壁仞科技(06082)
　- 　英偉達首季業績勝預期，稱有信心實現1萬億美元收入目標

滴普科技(01384)
　- 　折讓近兩成配股淨籌3.95億元，上市剛滿半年

國泰航空(00293)
　- 　4月載客量按年增加17%，貨運量增加8%

老鋪黃金(06181)
　- 　控股股東徐東波增持33.6萬股公司H股，涉約1.66億元　

中集集團(02039)
　 - 　董事長麥伯良等遭美司法部指控合謀操縱價格，稱將積極應對

勝獅貨櫃(00716)
　 - 　公司及主席張松聲遭美國司法部提反壟斷刑事指控，今早復牌

三一國際(00631)
　- 　首季盈利5億人幣跌20%，收入升13%

礦產股：江西銅(00358)、天齊鋰業(09696)、紫金(02899)
　- 　中國將對特定戰略礦產資源實行規劃管控、總量調控等保護性開採措施

拓璞數控(07688)
　- 　SpaceX在美提交招股書

 


油金報價

紐約期油下跌0.07%，報98.93美元/桶

布蘭特期油下跌5.50%，報105.16美元/桶

黃金現貨上升0.04%，報4545.56美元/盎司

黃金期貨下跌0.01%，報4545.65美元/盎司

 

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