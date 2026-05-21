盤前攻略｜美伊傳利好環球大反彈，亞股抽升港股料即市升至兩萬六

美國總統特朗普指與伊朗談判已進入「最後階段」，伊朗方面亦釋出溫和訊號，隔晚油價急跌逾5％。隨油價回落環球風險胃納明顯回升，美債拋售壓力下降，股市亦全面反彈，熱炒晶片股集體回升費城半導體指數升4.5％。三大指數齊升超過1％；道指升645點或1.31%報50009，納指升399點或1.55%報26270，標普升79點或1.08％報7432。

（Shutterstock圖片）

*中概個別發展B站萬國重挫，滙控ADR高港股近4％*

中概股僅個別發展；阿里巴巴跌0.86％報134.47美元，拼多多升0.83％報98.15美元，京東升0.25％報32.46美元，百度跌1.79％報135.22美元，嗶哩嗶哩跌8.50％報18.30美元，網易升2.04％報116.82美元，萬國數據挫9.28％報36.66美元，金山雲跌4.32％報13.96美元，理想平收報16.18美元，蔚來跌2.61％報5.59美元，小鵬升1.34％報15.14美元，貝殼跌3.47％報18.07美元。

主要ADR較港股造價收高；騰訊(00700)ADR較港股高0.90％，折合459.3港元；小米(01810)ADR較港股高0.71％，折合30.4港元；美團(03690)ADR較港股高2.22％，折合84.7港元；友邦(01299)ADR較港股高1.08％，折合85.2港元；滙控(00005)ADR較港股高3.88％，折合144.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.65％，折合413.9港元。

*韓股勁升5%，港股跟彈惟料26000前仍受阻*

昨晚恒指夜期收報25761，升187點，較現貨高水110點。亞洲區股市反彈抽升，日股升超過2％，韓股怒升逾5％。港股跟隨上揚，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25750，升134點，較恒指現貨高水99點，恒指料高開100點以上。

美國再度放風利好消息，立竿見影紓緩美債拋售壓力，油價亦得以回落，但明顯大市反彈幅度有限，始終美伊協議正式落地前仍有變數，市場不敢貿然押注。參考恒指牛熊證街貨分布，連日受壓的牛倉終於等到反彈機會，而輪商亦「剛好」在昨日向下加開熊倉新區，新增25900至26299共約400點新區熊證，合共吸引淨增723張對應期指張數，整體數量不算太多，最貼價的25900距離現價都有逾200點距離，估計即市最多升上26000關前就會受阻，觀望資金淨流入幅度有否增加才會有利後市向上修復。

撰文：經濟通市場組

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