異動股｜大族數控飆13％文遠知行升9％，特斯拉稱監督版FSD已在中國推出

大族數控(03200)H股現價升12.7％，報185.4元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅18.2％。該股成交約143萬股，涉資2.61億元。

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特斯拉(US.TSLA)FSD入華再有新進展，特斯拉今日在社交媒體X上發文稱，監督版FSD（Full Self-Driving）現已在以下國家推出：美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、中國、澳洲、紐西蘭、韓國、荷蘭、立陶宛。這是特斯拉首次正式宣布在中國推出FSD功能。

公開信息顯示，收費方面，歐洲地區的監督版FSD目前僅支持訂閱制，一次性買斷方案已於2026年2月在全球範圍內全面取消。特斯拉表示，隨著該系統逐步向無監督自動駕駛迭代升級，訂閱價格後續還會上調。

特斯拉FSD在其中國官網上的譯名曾多次調整，從最初「完全自動駕駛能力」改為「FSD智能輔助駕駛」，去年3月再改為「智能輔助駕駛」。近日有內媒指出，特斯拉中國發布了多個與智能駕駛測試相關的招聘崗位，其中「智駕測試」相關崗位包括智駕測試（實車測試）技師、智駕測試工程師及智駕場地測試專員等，工作地點覆蓋北京、上海、廣州、深圳、蘇州、武漢等九個城市。

智駕概念全線造好：半新股馭勢科技(01511)升12.96％，報64.95元；文遠知行-W(00800)升9.01％，報19.72元；圖達通(02665)升5.03％，報7.72元；地平線機器人-W(09660)升3.58％，報6.08元；小馬智行-W(02026)升3.61％，報70.25元；佑駕創新(02431)升9.53％，報8.85元。

現時，恒生指數報25811，升160點或升0.62％，主板成交672.02億元。國企指數報8641，升36點或升0.42％。恒生科技指數報4932，升58點或升1.20％。

撰文：經濟通市場組

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