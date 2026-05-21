科技股｜阿里稱AI業務進入商業化回報周期，股價不升反跌，舊科技股未屆吸納時？

港股今日（21日）午後隨著A股下跌，愈跌愈多，恒指最終跌264點收報25386點，失守250天線（約25600點），ATJ（阿里巴巴、騰訊及京東）等舊科技股普遍跌3至5%，其中阿里巴巴(09988)跌逾4%。消息面上，阿里巴巴管理層向股東發信，指集團人工智能(AI)業務已告別初期「燒錢期」，正式邁入商業化回報周期，另阿里近日舉辦阿里雲峰會，宣布全面升級全棧AI能力，並發布新一代旗艦大模型Qwen3.7-Max與自研AI芯片，但相關消息都未能提振股價。另美團(03690)今日早段曾升逾4%，最後卻倒跌收市，此類舊科技股仍未到吸納時候？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

阿里致股東信：AI業務告別「燒錢期」 正式邁入商業化回報周期

阿里巴巴主席蔡崇信及首席執行官吳泳銘昨日（20日）向股東發表聯署信，宣布集團人工智能(AI)業務已跨越初期投入階段，正式邁入商業化回報周期。他們指，AI正驅動阿里雲全面升級，增長動力已從傳統的計算與儲存，全面轉向模型、算力及智能體服務。進入AI智能體時代，AI模型與能力正迅速融入各類主流工作及商業場景，token消耗量在各行各業快速攀升。以阿里巴巴為代表的AI全棧能力提供者，可觸及的市場規模有望實現指數級增長。信中強調：「憑藉在AI價值鏈上的全棧能力，阿里巴巴在AI新時代處於戰略優勢地位。依託人才、技術和資源積累，我們對把握時代機遇充滿信心，努力將AI+雲打造成阿里巴巴的又一個增長動力。」

為實現這一願景，阿里巴巴正加大對全棧AI能力的投資力度：持續加大AI基礎設施建設及自研芯片投入；在模型及應用層面，投資打造更強大的基礎模型能力，吸引更多應用接入，同時打造更強大的MaaS（模型即服務）產品，以更高效地實現模型與應用的連接。在消費領域，即時零售已成為淘寶及天貓平台升級的核心戰略支柱。集團看到即時零售在利用AI驅動獲取新用戶、增強用戶黏性、滿足多元消費需求、提升交易量及商業化水平方面的戰略意義。

阿里宣布全面升級全棧AI能力 發布Qwen3.7-Max與自研AI芯片

另外，阿里巴巴昨日在杭州舉辦2026阿里雲峰會，集中發布多款產品，並宣布全面升級其全棧AI能力。會上，千問新一代旗艦大模型Qwen3.7-Max正式發布，定位為「面向智能體時代的新一代旗艦模型」，其最突出的核心優勢在於智能體能力的廣度與深度。據介紹，千問3.7在編程、推理等核心能力上持續突破，能夠全自主完成35小時的超長程智能體複雜任務。

同時，阿里雲亦升級相關基礎設施。平頭哥訓推一體AI芯片真武M890與ICN Switch互聯芯片正式亮相，並已應用於阿里雲磐久AL128號節點服務器。基於新款芯片，該款服務器通信時延低至百納秒級，可讓128張AI芯片組成一台計算機，滿足Agentic時代的並發推理和大模型訓練需求。平頭哥半導體副總裁高慧透露，平頭哥累計出貨已達56萬片。這一數據較之前公開的45萬片大增11萬片，亦多於日前阿里獲批購買英偉達H200的7.5萬顆。平頭哥已於此前從阿里集團分拆，正為獨立IPO作準備。

（AP圖片）

惟值得一提，有「中國巴菲特」之稱的內地資深投資者段永平管理的H&H International Investment近日向美國SEC提交了2026年一季度13F持倉報告。截至一季度末，該基金總持倉市值達到200億美元，但在本次調倉中，段永平已徹底清空阿里巴巴美股的持倉。

高盛：估值未完全反映全方位AI布局及國際雲端潛力 予目標價180元

高盛發表研究報告指，阿里巴巴在杭州舉行的阿里雲峰會首日，加上同日發布的主席兼首席執行官致股東函件，顯示集團正進入對AI代理時代進行重大投資的新階段。管理層強調行業正處於通用人工智能(AGI)發展的關鍵轉折點，由模型生成代幣(model-generated tokens)驅動的大量AI代理，將承擔更大份額的工作，並成為人類與數碼世界之間的主要介面。該行相信，一系列的AI代理產品組合，能支持阿里近期提出的MaaS（模型即服務）年度經常性收入(ARR)目標，即在第二季達到100億元人民幣，並在2027財年結束前達300億元人民幣。

高盛預期阿里於2027及2028財年的每股盈利將分別按年恢復增長32%及54%，主要由其在內地AI及雲業務的領導地位、雲端增長進一步加快，以及未來幾季即時零售虧損收窄所帶動。高盛認為，阿里當前的估值尚未完全反映其全方位AI布局及國際雲端潛力，預期集團在未來12至24個月內能增加對AI企業及消費者領域的投資，同時實現集團利潤雙位數增長，維持「買入」評級，並置於亞太區「確信買入名單」，12個月目標價為180港元，阿里美股目標價為186美元。

美團無人機宣布低空航網正式投入營運 料2至3年錄規模化前端盈利

另邊廂，美團(03690)無人機宣布，其打造的「城市低空物流航網」正式投入常態化營運，同時正式面向全國低空物流營運商招募授權服務商，於全國試行招募期間，首批已簽約10個授權服務商，可助系統快速拓展至其他多元化高價值場景，服務網絡亦將覆蓋浙江、湖南、廣西等其他省份。美團無人機會提供由硬件、軟件以至營運標準的一站式服務。

美團副總裁、無人機業務負責人毛一年見記者時表示，於過去3至5年，無人機每年每單平均運行成本減少40%至50%。而美團M-Port 3智能接駁機場將每單配送成本大幅度降低，以及將未來成本進一步壓低。惟預計仍要到2至3年才能有一定規模化前端盈利，而首先錄得前端盈利未必是高度競爭的外賣市場，而可能是醫療場景。

黃德几：傳統科技股仍要投資AI惟估值低殘 最看好百度124元可小注吸

（黃德几facebook截圖）

盈立證券研究部執行董事黃德几指，傳統科技股弱勢已維持了一段長時間，股價受壓緣於它們要投放大量資本開支於AI領域發展，以保持競爭力，但近期公布的業績表現尚算理想，甚至績後個別股份如阿里也曾升過，因當時大家聚焦其AI投資雖可能令其營業現金流回落，投資現金流可能增加，但商業應用場景愈來愈廣泛，在內地AI領域上或能與美國企業匹敵，它們唯一欠缺高階的模型處理器，再加上中美博弈雖然一直存在，但仍允許部分H200晶片可供採購，理論上利好，但這些都是上周初的憧憬，但至上周末都已塵埃落定後，這概念已炒完。現時市場又開始關注內地本周初公布的經濟數據都欠佳，並有輸入型通脹，令貨幣政策動彈不得，而內捲又持續，資本性開支卻仍要加大力度，市場因此重燃擔憂。而港股反彈動力始終不足，但昨日在長江存儲IPO憧憬下，芯片股都癲升，今日再高開自然引來沽壓，既然連當炒的AI硬件股也見回吐，傳統仍要燒錢的科技股自必受壓。

股價方面，黃德几指，百度(09888)已回至頭肩頂頸線，騰訊(00700)亦跌至趨勢底部，阿里也跌至頭肩頂右肩的底部，全已跌至重要支持區，確實開始很吸引，估值很低殘，當然若短炒要等反彈訊號出現，但跌至現水平相信沽壓會驟降，儘管走勢仍然疲弱甚至嚴重超賣，唯望個別公司如騰訊一樣，在公布完業績後再於市場回購股份，回購因素可望令股份跌勢略為喘穩，希望反映了負面因素後有否極泰來機會。當中最看好百度，原因包括公司擬分拆崑崙芯、其Robotaxi業務成熟程度，以及其接入AI大語言模型的應用場景，總之百度沒理由有太大沽壓，因仍有上述重要分拆，123、124元應有初步支持，可小注吸納。

阿里今日跌4.47%收報126元，成交159.34億元。其他科技股亦普遍下挫，騰訊跌3.56%報439元，京東(09618)跌3.37%報123.5元，美團跌0.91%報82.1元，百度跌5.74%報126.5元，快手(01024)跌5.66%報44.98元，網易(09999)跌4.82%報171.7元，小米(01810)跌1.59%報29.66元，嗶哩嗶哩(01810)跌7.47%報137.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此





另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評科技股及大市，立即重溫







其他科技股相關新聞：

大行報告 | 百度、B站、網易、小米，阿里及寧德時代最新評級/目標價，一表盡掌握

《異動股》科網股捱沽騰訊挫3%阿里跌4%，資金轉吹捧環球晶片股

【ＡＩ】騰訊操作系統級AI助手「馬維斯」上線，6個AI「牛馬」24小時待命

阿里股東信：AI業務告別「燒錢期」，正式進入商業化回報周期

【ＡＩ】阿里巴巴全面升級全棧AI，邁向Agent時代

《外資精點》高盛維持阿里「買入」評級，目標價180元





獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽