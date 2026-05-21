港股 | 午市前瞻 | 舊科技股遭價值重估，智駕概念承特斯拉起飛宜投機勿認真

中東地緣政治緊張局勢有望紓緩，國際油價與美國國債息率雙雙回落，加上美股盤後英偉達季績造好，亞太股市全線造好，然而港股熱爆晶片概念股份不足，難以受惠此輪半導體熱潮，舊科技股更因此捱沽，恒指半日升勢盡銷，倒跌2點報25648，距離跌穿俗稱牛熊線的250天線（約25822）只得26點。恒生中國企業指數報8574，跌30點或0.4%。恒生科技指數報4862，跌11點或0.2%。半日主板成交近1509億元，港股通淨流入約15億元。

麥嘉嘉：恒指窄幅上落，市況保守觀望

美伊和解現曙光，美國總統特朗普稱處理伊朗問題進入最後階段，但在和平協議達成前仍會保持對伊朗制裁。中東局勢有望使喚，國際油價與美國國債息率稍稍回落，布蘭特期油回到100美元水平，10年期美國國債徘徊4.6厘關口前，30年美國國債回落至5.12厘水平。

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部暨研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，長債息率上升會加大美國的債券利息成本，亦反映市場在債券期限日前，需要更大回報去抵銷美國長期的經濟不穩。她續指，30年期美債孳息升至5厘以上、10年期升至4.6厘以上，已觸及特朗普的警戒線，迫使美國在處理美伊關係的態度上放軟，以緩解經濟上的潛在問題。

不過，麥嘉嘉表示，由於現時債息未能明顯回落至警戒線以下，市場未能完全相信風險已經解除，目前以保持觀望態度為主。她認為近期恒指在牛熊線上方有支持，上方阻力位在26000點。但由於外圍經濟狀況未有明顯，恒指難有強力反彈。

麥嘉嘉補充，現時資金傾向流向防守性較強、現金流穩定及高息股份，而高估值科技股則受債息上升帶來的估值重估壓力所拖累，限制資金進取度。她亦建議，近期部署宜以防守性策略為主。

智駕市場仍處於商業化早期，宜作短期部署

特斯拉(US.TSLA)今日在社交媒體X上發文，列出已推出監督版FSD（Full Self-Driving）的國家名單，其中中國，這是特斯拉首次正式宣布在中國推出FSD功能。

消息傳出後，今日智能駕駛概念股全線造好。半新股馭勢科技(01511)現升逾7%；文遠知行(00800)飆近9%；佑駕創新(02431)升3%。

麥嘉嘉認為內地智駕市場中長期發展空間大，上游感應器和算力晶片已較成熟，部分中游企業開市摸索收費模式，下游如Robotaxi開始小規模在試點落地。不過，她表示該市場目前仍處於商業化早期階段，能帶來的實際盈利有限，市場對其盈利商業化有憂慮。

麥嘉嘉表示目前智駕行業需依靠政府推動發展，以政策和事件推動為主，板塊整體波動性較強。同時，由於板塊內股份的基本面相對遜色，較難支撐其股價長期升勢，長期持有風險較大，因此目前只適合作短線的投機性操作。她提醒，在炒賣該板塊的股份時，宜控制注碼，獲利的同時要牢記鎖定利潤。

撰文：經濟通通訊社市場組

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