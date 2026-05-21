  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 舊科技股遭價值重估，智駕概念承特斯拉起飛宜投機勿認真

21/05/2026

　　中東地緣政治緊張局勢有望紓緩，國際油價與美國國債息率雙雙回落，加上美股盤後英偉達季績造好，亞太股市全線造好，然而港股熱爆晶片概念股份不足，難以受惠此輪半導體熱潮，舊科技股更因此捱沽，恒指半日升勢盡銷，倒跌2點報25648，距離跌穿俗稱牛熊線的250天線（約25822）只得26點。恒生中國企業指數報8574，跌30點或0.4%。恒生科技指數報4862，跌11點或0.2%。半日主板成交近1509億元，港股通淨流入約15億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 舊科技股遭價值重估，智駕概念承特斯拉起飛宜投機勿認真

 

麥嘉嘉：恒指窄幅上落，市況保守觀望

 

　　美伊和解現曙光，美國總統特朗普稱處理伊朗問題進入最後階段，但在和平協議達成前仍會保持對伊朗制裁。中東局勢有望使喚，國際油價與美國國債息率稍稍回落，布蘭特期油回到100美元水平，10年期美國國債徘徊4.6厘關口前，30年美國國債回落至5.12厘水平。

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部暨研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，長債息率上升會加大美國的債券利息成本，亦反映市場在債券期限日前，需要更大回報去抵銷美國長期的經濟不穩。她續指，30年期美債孳息升至5厘以上、10年期升至4.6厘以上，已觸及特朗普的警戒線，迫使美國在處理美伊關係的態度上放軟，以緩解經濟上的潛在問題。

 

　　不過，麥嘉嘉表示，由於現時債息未能明顯回落至警戒線以下，市場未能完全相信風險已經解除，目前以保持觀望態度為主。她認為近期恒指在牛熊線上方有支持，上方阻力位在26000點。但由於外圍經濟狀況未有明顯，恒指難有強力反彈。

 

　　麥嘉嘉補充，現時資金傾向流向防守性較強、現金流穩定及高息股份，而高估值科技股則受債息上升帶來的估值重估壓力所拖累，限制資金進取度。她亦建議，近期部署宜以防守性策略為主。

 

智駕市場仍處於商業化早期，宜作短期部署

 

　　特斯拉(US.TSLA)今日在社交媒體X上發文，列出已推出監督版FSD（Full Self-Driving）的國家名單，其中中國，這是特斯拉首次正式宣布在中國推出FSD功能。

 

　　消息傳出後，今日智能駕駛概念股全線造好。半新股馭勢科技(01511)現升逾7%；文遠知行(00800)飆近9%；佑駕創新(02431)升3%。

 

　　麥嘉嘉認為內地智駕市場中長期發展空間大，上游感應器和算力晶片已較成熟，部分中游企業開市摸索收費模式，下游如Robotaxi開始小規模在試點落地。不過，她表示該市場目前仍處於商業化早期階段，能帶來的實際盈利有限，市場對其盈利商業化有憂慮。

 

　　麥嘉嘉表示目前智駕行業需依靠政府推動發展，以政策和事件推動為主，板塊整體波動性較強。同時，由於板塊內股份的基本面相對遜色，較難支撐其股價長期升勢，長期持有風險較大，因此目前只適合作短線的投機性操作。她提醒，在炒賣該板塊的股份時，宜控制注碼，獲利的同時要牢記鎖定利潤。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00585

意力國際

3.200

異動股

00780

同程旅行

15.680

異動股

00918

龍翼航空科技

1.020

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00585 意力國際
  • 3.200
  • 00780 同程旅行
  • 15.680
  • 00918 龍翼航空科技
  • 1.020
  • 00370 港仔機器人
  • 0.360
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
  • 目標︰$560.00
  • 00762 中國聯通
  • 7.830
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.000
  • 目標︰$180.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 1.090
  • 目標︰$1.50
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 60.600
  • 00700 騰訊控股
  • 439.000
  • 03750 寧德時代
  • 673.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.000
  • 00981 中芯國際
  • 74.200
報章貼士
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 35.120
  • 目標︰$47.60
  • 00220 統一企業中國
  • 7.680
  • 目標︰$9.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 15.530
  • 目標︰$16.55
熱炒概念股
即時重點新聞

21/05/2026 17:48  網易首季經調整淨利潤按年升0.3%至113億人民幣，派息0.144美元

21/05/2026 17:30  《盤後部署》北水急沽恒指收穿牛熊線不妙，周大福整固宜入手抗跌博反彈

21/05/2026 16:13  港股收盤痛失牛熊線逾月半首見，A股拖累恒指收跌264點報25386，北水亦流出

21/05/2026 16:35  《本港經濟》本港4月份消費物價指數升1.7%，遜預期

21/05/2026 16:56  同程旅行(00780)首季純利升16.5%至7.8億人幣，經調整盈利升19%

21/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出61.05億元，買經緯天地（新）沽盈富基金

21/05/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】德銀摩通續唱好百度，中信里昂大升兆易創新目標四成半

21/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8334，隔夜拆息較上日微升至2.29%

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人幣國際支付佔比降，特斯拉監督版FSD入華，青年失業率回落新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科技股｜阿里稱AI業務進入商業化回報周期，股價不升反跌，舊科技股未屆吸納時？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

李澤楷：對香港電訊營運及盈利能力充滿信心，AI正加快普及，集團積極應對新局面新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜54歲電腦技術員，被誘騙投資「穩賺基金」，5日損失逾$100萬新文章
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售心法｜德國Floyd靠細節突圍，保險銷售如何建立獨特記憶點新文章
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜費半跌逾2%晶片炒完未？ | 恒指中斷三連陰！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀現代中式風味料理：紅鮋酸菜、熟成鴨、花蟹擔擔，以粵菜與世界進行溫暖對話
人氣文章

Fashion Feature

世界盃2026｜美斯第6度征戰！39歲球王最愛勞力士「Barbie」Daytona
人氣文章

ChatENT．月巴氏

如果《寂靜的朋友》是在香港拍？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜38歲鄭欣宜西貢小店被捕獲　皮膚白滑緊緻狀態大勇
人氣文章
Strive Foundation x 香港學生輔助會- 讓一班社會看不見的孩子看見未來新文章
人氣文章
忘記晾衫、懶得襯衫，竟是輕度認知障礙（MCI）先兆？把握黃金期逆轉腦退化＋芳療活腦攻略
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 18:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/05/2026
神州經脈 | 人幣國際支付佔比降，特斯拉監督版FSD入華，青年失業率回落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《紐約時報》的「蔣幹盜書」：一場真假難辨的現代反間敘事

21/05/2026 10:50

中東戰火

無人機托起烏克蘭，俄烏戰事添變數

20/05/2026 17:04

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區