銅鑼灣崇光百貨再融資臨危，據報利福國際仍有20億港元缺口

據《彭博》引述知情人士報道，本港崇光百貨(Sogo)的營運商利福國際正面臨下一個月內到期的貸款再融資壓力。儘管香港首季經濟增速創近五年新高，但商業地產的持續緊縮仍令不少企業陷入最後關頭的談判。

消息人士透露，利福國際仍需敲定約20億港元的融資承諾，才能達成其67.5億港元未償還貸款的再融資目標。該筆貸款以位於銅鑼灣購物區的標誌性崇光百貨作為抵押。與銀行的談判已歷時超過四個月。

經濟復甦與商業地產冰火兩重天

這一案例突顯了香港經濟中的矛盾景象：今年第一季經濟以近五年來最快速度擴張，住宅市場反彈、旅遊業回暖、新股上市激增；然而商業地產的殘餘壓力持續困擾借貸人。近期另一案例顯示，香港酒店營運商亞洲標準酒店亦正掙扎尋求足夠銀行支持，以再融資一筆數日內到期的13.6億港元貸款。

不過，利福國際近期亦出現一些正面信號。為降低短期債券償還風險並提振貸款方信心，公司主席、香港富豪劉鑾鴻上月表示，計劃在6月18日債券到期前，全數購回一筆3.5億美元債券的未償還本金。此舉被視為穩定市場信心的關鍵一步。

撰文：經濟通採訪組

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