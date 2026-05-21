傳怡和洽購百佳，長和：目前無出售百佳計劃，又稱讚同事盡力做，並為顧客提高折扣

早前有報道指怡和集團正與長和(00001)磋商，計劃收購旗下超市業務百佳，並擬與怡和持有的惠康合併。長和執行董事兼聯席董事總經理黎啟明回應指，不會評論市場傳聞，又指目前沒有這方面的計劃。

黎啟明說:「我們通常都不會評論市場的傳聞，不過真的在目前為止沒有這個計劃，亦在這裏趁機會讚賞我們百佳的同事，他們在競爭激烈市場環境下，仍然盡力做、加強採購，為顧客提高折扣，使大家在香港購物，都可有很好的性價比。」

近期兩大超市合併成為市場焦點，經營HKTVmall的香港科技探索(01137)副主席兼創辦人王維基亦高調發動「減價戰」。王維基早前在社交平台發文指，若市場最終只剩下一間大型超市，市佔率高達65%，將對供應商、消費者及其他競爭對手都是百害而無一利。HKTVmall目前可以做的，就是盡快擴大市場佔有率，由現時約10%提升至20%，否則市場失衡情況將進一步惡化，又指「如果唔係，天下將會大亂，所有香港人都係輸家」。

撰文：經濟通採訪組

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