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長和李澤鉅︰現時大環境複雜多變難以預測，集團必須保持審慎「現金為王」

21/05/2026

　　長和(00001)今日（21日）召開股東大會，主席李澤鉅表示，雖然近期以「啱價」落實多項交易成功套現，但現時大環境複雜多變、難以預測，因此集團必須保持審慎，「要等、決策要準」。他強調，風浪愈大，愈要站穩，一言以蔽之，就是「現金為王」。

 

長和李澤鉅︰現時大環境複雜多變難以預測，集團必須保持審慎「現金為王」

（AP圖片）

 

維持財務穩健，淨負債率已低見13.9%料進一步下降

 

　　李澤鉅指出，集團一直維持財政穩健，淨負債率已低見13.9%，待多項交易完成後，負債率將進一步下降，令集團更有優勢應對各種挑戰，並在出現優質新項目時果斷出擊。作為上市公司，集團的責任是為股東創造最大回報。在物色新項目時，最重視的是項目質素、穩健性、回報率及「計啱數」。只要具備良好質素及吸引回報的項目，不論地點，集團都會認真考慮。

 

待收到出售Vodafone Three交易款項後，會盡快討論派息

 

　　被問及出售英國電訊業務Vodafone Three後會否派發特別股息，李澤鉅回應指「收到錢至算」。他表示，待交易款項到手後，董事會將盡快討論派息安排。即使沒有今次交易，集團今年亦已宣布增加派息。集團的目標是創造長期價值，並在賺取基本盈利的基礎上，維持可預期而穩定的派息政策。

 

　　至於完成出售Vodafone Three後，會否有其他電訊業務考慮出售，集團執行董事兼聯席董事總經理陸法蘭則明確表示，董事會目前並無就全球電訊業務進行任何交易決定。

 

將尋求一切可行途徑保障集團在巴拿馬港口權益

 

　　長和旗下巴拿馬港口業務遭巴拿馬政府接管，陸法蘭表示，集團已聯同法律顧問研究相關事宜，並將在巴拿馬當地展開法律訴訟，同時繼續尋求一切可行途徑保障集團合法權益，並會在適當時候作出公布。

 

　　面對地緣政治及中東衝突導致油價上升，陸法蘭指出，由於集團業務地域高度多元化，在風險管理上具備靈活性，雖然部分業務受影響，但旗下能源業務Cenovus首季淨利由去年同期的8.59億加元，大幅增至15.7億加元，派息亦增加10%，令集團整體回報提升。主席李澤鉅補充，Cenovus現時日產油量已接近100萬桶。

 

　　股東質詢董事袍金增加及續聘羅兵咸為核數師，李澤鉅表示，由於公司過去逾10年未有提升董事袍金，而業務較以往更為複雜，因此有需要作出調整。

 

　　陸法蘭則指出，處理中國恒大帳目的核數師並未參與長和帳目，其中一名被會計及財務匯報局處罰的羅兵咸合夥人，僅在2022至2024年負責長和的質量審查工作。公司經審視後，認為羅兵咸表現積極主動，且具備處理多元地區及多元業務審計的能力，審核委員會及公司經評估後，同意續聘羅兵咸。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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