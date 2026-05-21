異動精選 | 特斯拉推中國FSD智駕概念熱炒，資金追捧晶片股科網股捱沽
21/05/2026
【你點睇？】據報英國首相施紀賢正考慮辭任，你認為英國政局短期內會否持續動盪？ ► 立即投票
更多財經熱話
2026-05-21
2026-05-21
2026-05-21
2026-05-21
2026-05-21
2026-05-21
2026-05-21
2026-05-21
2026-05-21
延伸閱讀
21/05/2026 17:48 網易首季經調整淨利潤按年升0.3%至113億人民幣，派息0.144美元
21/05/2026 17:30 《盤後部署》北水急沽恒指收穿牛熊線不妙，周大福整固宜入手抗跌博反彈
21/05/2026 16:13 港股收盤痛失牛熊線逾月半首見，A股拖累恒指收跌264點報25386，北水亦流出
21/05/2026 16:35 《本港經濟》本港4月份消費物價指數升1.7%，遜預期
21/05/2026 16:56 同程旅行(00780)首季純利升16.5%至7.8億人幣，經調整盈利升19%
21/05/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出61.05億元，買經緯天地（新）沽盈富基金
21/05/2026 08:54 【大行炒Ｄ乜】德銀摩通續唱好百度，中信里昂大升兆易創新目標四成半
21/05/2026 16:25 《財資快訊》美電升報7.8334，隔夜拆息較上日微升至2.29%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2026 18:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N