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美團料2至3年無人機錄規模化前端盈利，下半年或第三季在港增更多固定降落點

21/05/2026

　　美團(03690)副總裁、無人機業務負責人毛一年見記者時表示，於過去3至5年，無人機每年每單平均運行成本減少40%至50%。而M-Port 3智能接駁機場，將每單配送成本大幅度降低，以及將未來成本進一步壓低。

 

美團料2至3年無人機錄規模化前端盈利，下半年或第三季在港增更多固定降落點

美團副總裁、無人機業務負責人毛一年（許英略攝）

 

　　他預計，仍要到2至3年才能有一定規模化前端盈利，而首先錄得前端盈利未必是高度競爭的外賣市場，而可能是醫療場景。他亦稱，會尋找更多場景以達成規模化前端盈利，如開放授權服務商。不過，公司對規模化盈利時間線表示並不嚴格。

 

下半年或第三季在港見更多固定降落點

 

　　美團無人機為香港低空經濟「監管沙盒」試點項目之一。毛一年指出，續期待與監管機構一同將項目擴展到其他區域，如更具經濟效益、人口更密集地方，或是更多有餐飲、物資需求配送地方。他亦確定，公司會在香港會有進一步規劃，而監管亦有待逐步放開，且透露預期下半年或第三季，本港會出現類似內地選點（固定降落點或空投櫃），以及相關場景落地，即更多航線，但前題要滿足相關需求，及解決本港多山、海問題。

 

　　由於盈利部分歸因於收費高、低，對於香港每單無人機外賣加徵30元運費，毛一平形容「不為過」，且相對一般配送收費較便宜。至於中東廸拜部署，他透露雖因戰爭「停了一會」，但續會在當地進一步部署更多選點。

 

美團無人機宣布低空航網正式投入營運，另全面開啟授權服務商招募

 

美團料2至3年無人機錄規模化前端盈利，下半年或第三季在港增更多固定降落點

（許英略攝）

 

　　美團無人機宣布，其打造的「城市低空物流航網」正式投入常態化營運，同時面向全國低空物流營運商啟動授權服務商招募計劃，向業界開放低空配送能力。

 

美團無人機宣布低空航網正式投入營運

 

　　美團無人機展示其最新低空物流解決方案，以支撐高密度低空航網，包括自研的美團第四代無人機長程索降版M-Drone 4L Winch、美團智能接駁機場M-Port 3，以及美團無人機雲樞M-DaaS 3等。在硬件層面，新機型具備環境適應力強，可在攝氏-20至50度的大雨、中雪及6級大風等極端天氣下穩定飛行，覆蓋國內97%以上的城市場景。而全新設計的M-Port 3.0智能接駁機場，佔地面積僅1.4平方米，大小與傳統電話亭相若，具備「開箱即用、極簡部署」能力，可迅速於城市的大街小巷安裝，大幅降低基建門檻，街邊小店也能接入「空投」服務。

 

　　安全與調度方面，其自研的M-DaaS 3系統可於100毫秒內對異常狀況作出判斷，支援超視距、多機型、高密度的複雜調度。配合機端設計的「冗餘備份運行-安全迫降-開傘」三重安全保障，至今已安全、高效完成超過90萬張真實訂單。

 

首批已簽約10個授權服務商

 

美團料2至3年無人機錄規模化前端盈利，下半年或第三季在港增更多固定降落點

（許英略攝）

 

　　隨著航網進入常態化營運，美團無人機亦正式面向全國低空物流營運商招募授權服務商，於全國試行招募期間，首批已簽約10個授權服務商，可助系統快速拓展至其他多元化高價值場景，服務網絡亦將覆蓋浙江、湖南、廣西等其他省份。美團無人機會提供由硬件、軟件以至營運標準的一站式服務。

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略深圳直擊

 

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