港股收盤痛失牛熊線逾月半首見，A股拖累恒指收跌264點報25386，北水亦流出

中東地緣政治緊張局勢有望紓緩，國際油價與美國國債息率雙雙回落，加上美股盤後英偉達季績造好，亞太股市早段全線造好，然而港股獨缺各地近期熱炒的AI/存儲晶片概念，加上A股午後強力回吐，導致中資股今日嚴重跑輸，尤其是舊科技股面臨沉重轉倉壓力，港股半日倒跌，午後跌幅進一步擴大，狠穿俗稱牛熊線的250天線（約25621），逾1800張牛證被打靶。恒指全日收報25386，跌264點或1%，是自今年4月2日以來首次收低於牛熊線。恒生中國企業指數收報8475，跌129點或1.5%。恒生科技指數收報4768，跌104點或2.2%。主板成交近2986億元，北水亦無心低撈，淨流出超過61億元。

資金轉倉趨勢明顯，科網股集體捱沽，百度(09888)跌5.74%領跌藍籌，報126.5元，快手(01024)跌5.66%，報44.98元，網易(09999)跌4.82%，報171.7元，阿里(09988)跌4.47%，報126元，騰訊(00700)跌3.56%，報439元，京東集團(09618)跌3.36%，報123.5元，美團(03690)跌0.91%，報82.1元。環球熱炒的晶片股先升後回吐，中芯(00981)跌1.26%，報74.2元，華虹(01347)跌3.61%，報128元，兆易創新(03986)跌2.2%，報689元。

特斯拉今日在社交媒體X上列出已推出監督版FSD(Full Self-Driving)的國家，其中包括中國，這是特斯拉首次正式宣布在中國推出FSD功能。智慧駕駛概念今日最搶鏡，舜宇光學(02382)大升9.32%領漲藍籌，報68.6元，大族數控(03200)升8.94%，報179.2元，耐世特(01316)升8.42%，報5.15元，文遠知行(00800)升7.3%，報19.41元，雲跡(02670)升6.98%，報318.8元，曹操出行(02643)升3.25%，報24.16元。賽力斯(09927)升5.09%，報70.2元，小鵬汽車(09868)升4.57%，報60.6元。

美國總統特朗普稱，美國對伊朗問題的處理進入最後階段，中東地緣政治風險降，滙控(00005)升2.16%，報141.7元，渣打(02888)升1.31%，報200.6元，友邦(01299)升0.89%，報85元。

信達生物(01801)升3.97%，報82.55元，申洲國際(02313)升2.43%，報46.3元，中通快遞(02057)升2.24%，報178元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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