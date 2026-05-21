李澤楷：對香港電訊營運及盈利能力充滿信心，AI正加快普及，集團積極應對新局面

對於油價急升連同美國可能加息，會否對集團業務產生影響，香港電訊(06823)執行主席李澤楷在股東周年大會上表示，以往香港經濟出現問題的時段，例如沙士及疫情等，都只對集團盈利產生輕微影響，他對集團業績表現、營運及盈利能力仍然充滿信心。

（網上截圖）

他續指，展望未來，隨著香港金融市場逐步回穩，資本市場活躍，住宅物業市場開始回暖，加上政府繼續推動創科數字經濟和新型工業的發展，認為將會為企業科技投資和數字轉型帶來更廣闊的空間，集團對香港數字經濟中長期發展保持強烈信心。

對於集團股價，他表示，在不穩定的世界和經濟情況下，大家都可以看到香港電訊的盈利和收入都很穩定，而人工智能（AI）是一個大題目，集團管理層很積極應對這個新局面，尤其關注如何利用AI服務本港企業，以及如何滿足新來港與現有本港精英的相關家居服務。

他指出，集團看到AI正加快普及，由概念走到日常應用，因此持續拓展這方面的服務、設備和培訓，又透露今年首季香港電訊的2500MB寬頻，用戶基礎按年增長78%。他又提及，香港電訊最近與香港應用科技研究院再度合作，在河套區建立聯合研發實驗室，亦與內地知名機械人企業合作，在建築及教育等領域，應用物理AI方案。

撰文：經濟通採訪組

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