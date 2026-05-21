網易首季經調整淨利潤按年升0.3%至113億人民幣，派息0.144美元

網易(09999)公布，截至2026年3月31日止第一季度歸屬於公司股東的淨利潤為106.74億元（人民幣．下同），按年升約3.6%。每股基本淨利潤0.48美元。公司宣布派發第一季度股息每普通股0.144美元。期內經調整淨利潤按年升0.3%至112.75億元。

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期內，集團淨收入為306億元，按年增加6.1%。

按業務劃分，遊戲及相關增值服務淨收入為257億元，按年增長6.9%；其中來自在線遊戲的淨收入約佔該分部97.5%，相關增長主要來自《夢幻西游》系列和《燕雲十六聲》等自研遊戲淨收入提升。其他業務方面，有道淨收入為13億元，按年升3.8%；網易雲音樂(09899)淨收入20億元，按年升6.6%；創新及其他業務淨收入則為15億元，按年減少4.6%，主要受電商和廣告業務淨收入下降影響。

網易首席執行官兼董事丁磊表示，2026年第一季度又一次展現穩健的季度業績，集團擁有優秀的遊戲產品矩陣，新遊戲的開發也在穩步推進，集團在全球推出的新品和內容展現出卓越的跨市場吸引力，為全球化戰略的繼續實施提供了堅實支撐。

他表示，展望未來，集團將依舊致力於強化技術能力，聚焦內容和研發創新。通過融合前沿技術與運營能力，將打造超越玩家期待的精品內容和豐富體驗，觸達更廣闊的全球玩家群體。

撰文：經濟通採訪組

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