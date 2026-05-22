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美股 | 油價與美債息率回落，道指收市破頂企穩五萬大關

22/05/2026

　　美股三大指數周四(21日)全線高收，市場傳出美伊即將達成和平協議，中東戰局降溫，國際油價與美國國債息率雙雙回落，刺激資金湧入股市，帶動道指創下收市歷史新高，並企穩五萬點之上。

 

　　道指收市升276.31點，或0.55%，報50285.66點；標指升12.75點，或0.17%，報7445.72點；納指升22.74點，或0.09%，報26293.1點。

 

　　市場對中東衝突短期內得以解決的樂觀情緒顯著升溫。避險情緒降溫觸發原油價格早前的強勢逆轉，紐約期油跌約0.9%，報每桶97.3美元。布蘭特期油亦錄得約0.9%的跌幅，報每桶104美元。

 

　　此外，早前一度升至2007年以來最高水平的長年期美債息率亦見回落，10年期及30年期國債息率單日顯著下跌約7至9個點子，有效減輕股票市場的估值壓力。

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升0.1%，英偉達(US.NVDA)跌1.8%，Meta(US.META)升0.4%，蘋果(US.AAPL)升0.9%，微軟(US.MSFT)跌0.3%，谷歌(US.GOOG)跌0.4%，亞馬遜(US.AMZN)升1.3%。IBM(US.IBM)獲華府資助10億美元興建量子晶片晶圓廠，收市大升12.4%。

 

　　美國上周新領失業救濟人數錄得20.9萬人，較前一周減少3000人，表現優於市場預期的21萬人。美國5月服務業PMI初值錄得50.9，稍低於市場預期的51.1，前值為51。

 

國際金價整固

 

　　國際金價出現整固跡象，現貨黃金微跌0.03%，盤中一度跌穿每盎司4500美元關口。紐約期貨黃金微升0.2%，報每盎司4546美元。

 

　　受地緣政治局勢緩和及美國國債孳息率顯著回調影響，美匯指數走勢承壓，持續於99.5下方弱勢整固，日內報99.15，單日微升0.03%。

 

　　美元兌日圓大致靠穩，在159關口附近窄幅上落，報158.9，日內基本持平，顯示日圓即使有經濟數據支持，反彈力度仍然有限。歐元兌美元走勢反覆，低位回升至1.163美元，其後回吐至1.157附近，日內跌約0.02%。

撰文：經濟通國金組

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