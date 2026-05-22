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開市Go | 美伊據報和談達共識，聯想季績躍進，蔚來顯著減虧

22/05/2026

要聞盤點

 

1、美股三大指數周四（21日）全線高收，市場傳出美伊即將達成和平協議，中東戰局降溫，國際油價與美國國債息率雙雙回落，刺激資金湧入股市，帶動道指創下收市歷史新高並企穩五萬點之上。道指收市升276點，或0.55%，報50285點；標指升12點，或0.17%，報7445點；納指升22點，或0.09%，報26293點。金龍指數隔晚收跌101點，日經指數開報62401.5點，無升跌。

 

2、據伊朗官媒引述阿拉伯衛星電視台報道，在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗據報已就協議最終草案達成共識，文件最快可能於數小時內公布。不過，最新發展顯示，和談雖出現推進迹象，但核心分歧仍未完全消除，特別是伊朗高濃縮鈾庫存安排以及霍爾木茲海峽航運問題，依然是左右協議能否正式落地的兩大關鍵。

 

3、美國5月製造業PMI初值升至55.3，創4年高位，市場原先預期跌至53.8。美國5月服務業PMI初值錄得50.9，稍低於市場預期的51.1，前值為51。

 

4、里奇蒙聯儲行長警告供應衝擊頻繁考驗通脹預期的錨定，Pimco首席投資官表示若通脹預期持續上升，聯儲局將不得不採取行動。

 

5、美國總統特朗普與其共和黨盟友在11月中期選舉前籌集超過9億美元競選資金，為民主黨的三倍以上。

 

6、特朗普稱美國最高法院即將裁決，或要求華府退還合共1490億美元的關稅。

 

7、中國警告歐盟勿以「產能過剩」為由推出新貿易工具，否則將堅決反制；歐盟或暫時解除對揚傑科技的制裁。

 

8、日本財務大臣片山皋月表示，日本財政政策是「積極主動」，而非「擴張性」。

 

9、本港4月整體消費物價按年升1.7%，基本通脹率為1.6%，兩者均與3月相同。

 

10、Manus聯合創始人據悉正考慮籌集10億美元，以從Meta手中回購公司，滿足北京對撤銷這筆爭議性收購的要求。

 

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