盤前攻略｜美伊消息混亂惟環球傾向樂觀，港股目標守穩25200及修復牛熊線

美伊消息一晚內風向不定，盤中先由《路透》傳出指伊朗最高領袖已下達指示要對美國核心要求採取更強硬立場，刺激油價急升股市急挫。但隨後伊朗媒體《ILNA》報道指在巴基斯坦斡旋下美伊已就協議草案達成一致，儘管後來再遭《阿拉伯電視台》批評《ILNA》報道真實性，但美國國務卿魯比奧確認美伊的談判有取得進展，一輪消息過後市場對美伊傾向樂觀，三大指數先跌後升；道指升276點報50285創新高，納指升22點報26293，標普升12點報7445。

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三大指數期貨維持向上；目前道期升109點報50488，納期升133點報29579，標期升21點報7487。

*中概偏軟惟ADR跑贏港股*

中概股偏軟：阿里巴巴跌2.23％報131.47美元，拼多多跌0.37％報97.79美元，京東跌3.05％報31.47美元，百度跌2.99％報131.18美元，嗶哩嗶哩跌3.93％報17.58美元，網易跌2.12％報114.34美元，萬國數據跌4.09％報35.16美元，金山雲跌2.36％報13.63美元，理想升0.12％報16.20美元，蔚來升0.18％報5.60美元，小鵬升3.24％報15.63美元，貝殼跌6.53％報16.89美元。

主要ADR跑贏港股：騰訊(00700)ADR較港股高1.40％，折合445.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.95％，折合29.9港元；美團(03690)ADR較港股高0.62％，折合82.6港元；友邦(01299)ADR較港股高1.22％，折合86.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.78％，折合144.2港元；港交所(00388)ADR較港股高1.03％，折合411.6港元。

*恒指牛區25200前超重倉築血肉長城*

美伊消息風向極為混亂，市場無主力能夠確認事態發展，但可以預期美伊談判的確已到最後階段，只在於臨門一腳是好是壞，市場開始押注。今早亞洲股市傾向造好，韓股小升，日股升逾1%。昨晚恒指夜期升176點報25568，較現貨高水181點；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25648，升279點，較恒指現貨高水261點，恒指料高開逾200點。

面對美伊消息混亂，港股在走勢上昨日已先行跌穿250天線，後市走勢偏淡，但按期貨表現在跌穿250天線後港股有技術反彈出現，為今日定下重上守穩250天線目標。參考恒指牛熊證街貨分布，在失守牛熊線重要支持後，更多牛友退守至25200關口，25200至25299區間昨日淨增487張對應期指張數至2048張，為最多新增區域兼繼續為最重貨區，築成血肉長城，可見其對於後市的重要程度，故即市兩大目標為守穩25200以及收穩250天線，完成兩個目標才對後市有利。

撰文：經濟通市場組

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