異動股｜蔚來高開3％，連續兩季錄經調整純利，收入翻倍

蔚來(09866)現價升2.7％，報44.14元，該股成交約5萬股，涉資225萬元。

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蔚來公布，截至3月31日止第一季虧損約4.96億元人民幣，比去年同期虧損69億元人民幣顯著收窄，每股虧損20分。剔除股權激勵費後經調整純利為4350萬元人民幣，連續兩個季度盈利。收入總額255.3億元人民幣，按年增長1.1倍，按季下降26.3%，但季度交付量達8.3萬，按年增98.3％。

集團預計第二季度總交付量將在11萬至11.5萬輛之間，按年增長52.7％至59.6％。收入總額介乎327.77億至344.36億元人民幣之間，按年增長約72.4％至81.2％。

首季汽車銷售額227.8億元人民幣，按年增長1.3倍，按季下降27.9％。汽車毛利率為18.8％，按年升8.6個百分點。毛利48.6億元人民幣，按年增長4.3倍，按季下降20％，毛利率為19％。經營虧損3億元人民幣，比去年同期經營虧損64.2億元收窄。

現時，恒生指數報25641，升255點或升1％，主板成交逾37億元。國企指數報8560，升85點或升1％。恒生科技指數報4843，升75點或升1.6％。

撰文：經濟通市場組

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