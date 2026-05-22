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聯想 | 上季盈利激增近5倍兼增派息，股價飆16%仲有多少上望空間？

22/05/2026

　　聯想集團(00992)公布業績，上季盈利按年大增4.8倍至5.2億美元，收入增27%至215.9億美元，創季度歷史新高，末期息增加10.5%至33.7港仙，全年則多賺38%至19.1億美元，收入增20%，創831億美元新高，AI相關收入大增1.05倍。聯想今早（22日）高開5%後，升幅持續擴大，半日收市飆16%破頂。花旗指其季績勝預期，但近期股價強勢已反映市場正面預期，不知還有多少上望空間？

 

聯想 | 上季盈利激增近5倍兼增派息，股價飆逾一成半仲有得升？

（Shutterstock圖片）

 

第四財季純利增4.8倍收入增27%　末期息增一成至33.7仙

 

　　聯想集團公布，截至今年3月底止第四財季，錄得股東應佔溢利達5.21億美元，按年增4.79倍，每股盈利4.32美仙，按年增4.92倍，大幅超出市場預期。集團宣派末期息每股33.7港仙，去年同期為30.5港仙，按年增加10.5%。季內毛利按年增長27%至35.39億美元，毛利率維持在16.4%，與去年同期相若。受益於強勁的人工智能需求及三大業務大幅增長，期內錄得收入為215.88億美元，創下季度歷史新高，按年增27.1%，創下過去五年來最大增速。AI相關收入按年急升84%，佔季度總收入38%，成為核心增長動力。

 

　　於第四財季，智能設備業務收入按年增長24%至146億美元，高端個人電腦出貨量佔比達50%；全球個人電腦市場份額創下24.4%的新高，按年上升1.3個百分點。基礎設施方案業務收入創56億美元季度新高，按年增長37%，經營溢利亦創歷史新高，達2.02億美元。方案服務業務收入按年增長19%至26億美元，經營溢利率維持於22.4%的穩定水平。

 

　　全個財年計，聯想集團錄得股東應佔溢利按年升38.2%至19.12億美元，每股盈利15.63美仙，毛利按年增長15.4%至128.09億美元，惟毛利率下降0.7個百分點至15.4%，主要由於產品組合變化及基礎設施方案業務集團(ISG)利潤率較低所致。全年收入按年增20%，創831億美元新高。AI相關收入按年增105%，佔總收入33%，其中AI設備及AI服務錄得三位數增長，AI伺服器亦錄得高雙位數增長。全年智能設備業務收入升17%至589億美元；基礎設施方案業務收入升32%至192億美元，並實現全年轉虧為盈；方案服務業務收入突破100億美元，維持雙位數增長。

 

全年收入831億美元創新高　楊元慶：目標兩年內躍升千億

 

　　聯想集團全年營收創831億美元新高，集團董事長兼CEO楊元慶表示，聯想以出色的第四財季表現，收官了歷史上最好的一年。集團兌現承諾，把基礎設施方案業務帶回可持續、盈利性增長軌道，並充分把握蓬勃興起的人工智能基礎設施所帶來的強勁需求，實現了超高速增長。集團通過堅定執行混合式人工智能戰略，已經率先站上新一輪人工智能推理與普及普惠的潮頭，在全方位業務強勁勢頭的帶動下，集團對未來兩年內躍升為千億美元規模企業的目標充滿信心，並將持續為股東創造豐厚回報。

 

　　展望未來，集團的首要工作將繼續聚焦於加速提升盈利能力、強化執行力、推動人工智能引領的增長，透過全球化營運與生産製造布局構建長期韌性。集團表示，聯想個人智能系統Qira已於4月正式推出，透過擴大合作夥伴關係及升級功能把握更多高端化與變現機會，將進一步支持智能設備業務集團的長期增長及盈利能力。

 

聯想 | 上季盈利激增近5倍兼增派息，股價飆逾一成半仲有得升？

（AP圖片）

 

花旗：季績勝預期惟近期股價強勢已反映　予目標價12.6元

 

　　花旗發表報告指，聯想第四財季業績勝預期。收入215.6億美元，按年增長27%，創五年來最高季度增長率，較該行預測高出19%，較市場預測高出13%。毛利率為16.4%，與去年持平，但較該行預測高出1.5個百分點、較市場預測高出1.6個百分點，主要受惠於更好的產品組合及ISG毛利率轉正。營運開支按年上升8%，較該行及市場預測分別高出19%及18%，主要來自員工成本及研發投入增加，但被強勁收入增長充分抵銷。淨利潤5.21億美元，按年增479%，較該行預測高出127%，較市場預測高出79%。

 

　　該行認為聯想近期股價強勢已反映市場對今次亮眼業績的正面預期，目標價12.6元，評級「買入」。

 

溫鋼城：盈利表現不錯兼增派息　續於AI賽道前行或可見16元

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，聯想一向造硬件電腦，唯一擔心近期記憶體及芯片價格上升可能蠶食其利潤，但暫從業績來看，公司很明顯可將成本轉嫁消費者或客戶，否則也不會見到AI業務增長那麼快，該業務應該都是商業客戶，公司能將成本轉嫁抵讚。另方面，全年股東應佔盈利增長38%，每股盈利達15.63美仙，表現算是不錯，派息亦增10.5%，簡言之收息的投資者又滿意，盈利增長也令人高興，亦見其AI業務增長快速，無怪乎今日股價飆升。

 

　　溫鋼城續指，其實近期聯想股價已有些報復性上升，之前走勢的確較差，很多時被人遺忘，直到4月份由約9元一直衝上去，短期可衝至約15元，因外圍美國戴爾(Dell)升勢都很好，聯想正與其同類型，又勝在美國一直沒作出打壓，繼續讓聯想做生意。短期升至15元可能阻力會稍大，但既然公司未來可於AI賽道上前行，或可當其為硬件股，不需擔心芯片或記憶體貴。現價已突破2015年14.3元高位，若有貨可繼續持有，可以再看好一些。之前市場預測其盈利今年只增長逾10%，今次業績那麼好，不排除可升至約16元，即約13倍市盈率，這已是近年最高估值。

 

　　聯想半日升16.05%收報15.26元，最多升18.4%至15.57元，成交44.73億元。

 

聯想 | 上季盈利激增近5倍兼增派息，股價飆逾一成半仲有得升？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

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