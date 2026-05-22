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異動股 | 聯想集團高開5%，第四財季純利暴增近五倍末期息增一成

22/05/2026

異動股 | 聯想集團高開5%，第四財季純利暴增近五倍末期息增一成

 

 

　　聯想集團(00992)現價升4.9%，報13.79元，該股成交約474萬股，涉資6536萬元。

 

　　聯想集團公布，截至今年3月底止第四財季，錄得股東應佔溢利達5.21億美元，按年增4.79倍，每股盈利4.32美仙，按年增4.92倍，大幅超出市場預期。集團宣派末期息每股33.7港仙，去年同期為30.5港仙，按年增加10.5%。季內毛利同比增長27%至35.39億美元，毛利率維持在16.4%與去年同期相若。

 

　　受益於強勁的人工智能需求及三大業務大幅增長，期內錄得收入為215.88億美元，創下季度歷史新高，按年增27.1%，創下過去五年來最大增速。AI相關收入按年急升84%，佔季度總收入38%，成為核心增長動力。

 

年度多賺38%，AI相關收入大增1.05倍

 

　　全年度計，聯想集團錄得股東應佔溢利達按年升38.2%至19.12億美元，全年毛利同比增長15.4%至128.09億美元，惟毛利率下降0.7個百分點至15.4%，主要由於產品組合變化及基礎設施方案業務集團(ISG)利潤率較低所致。

 

　　AI業務表現突出，全年AI相關收入按年增長105%，佔總收入33%，其中AI設備及AI服務錄得三位數增長，AI伺服器亦錄得高雙位數增長。

撰文：經濟通市場組

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