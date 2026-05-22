旅遊平台股 | 同程旅行首季多賺17%仍遭大行降目標，股價急插半成與攜程齊尋底，仍未可沾手？

同程旅行(00780)公布首季盈利按年升近17%至7.8億元人民幣，收入升逾14%至50億元人民幣，卻未能扭轉股價弱勢，今日（22日）再插半成低見14.6元，與另一在線旅遊平台(OTA)攜程集團(09961)齊創52周新低。有大行指同程季績勝預期，惟管理層對需求前景謹慎，表示由於油價上漲和機票價格高企，休閒旅客受擠壓，大行紛紛下調其目標價。其實，自今年初攜程遭內地監管當局以涉嫌壟斷立案調查後，兩隻股份股價一直反覆下滑，現時同程業績又未能提振股價，看來仍未可撈底博反彈。

（截自同程旅行網頁）

同程首季純利升16.5%收入增14.4% 經調整溢利升19.4%

同程旅行公布，今年首季純利7.79億元人民幣，按年升16.5%；每股基本盈利33分人民幣。期內經調整溢利淨額9.41億元人民幣，升19.4%；收入50.06億元人民幣，升14.4%。核心在線旅遊平台業務收入按年增加17.3%至44.5億元人民幣，當中交通票務服務收入增加6.2%至21.24億元人民幣，住宿預訂服務收入增加14.7%至13.65億元人民幣。度假收入則減少5%至5.55億元人民幣，主要歸因於地緣政治風險導致出境跟團遊的需求承壓。期內，平均月付費用戶維持平穩於4640萬人。平均年度付費用戶按年增長2.7%至2.539億人，創歷史新高。

同程旅行聯席董事長、執行董事兼首席執行官馬和平表示，今年第一季度，受消費者旅遊需求結構轉型及利好的假期政策驅動，中國旅遊行業延續了良好的增長趨勢。集團順應市場趨勢，實施高效策略以把握新興增長機遇，同時滿足多元化的用戶需求。展望未來，集團將繼續專注於核心OTA業務，在鞏固大眾市場地位的同時，穩步拓展出境遊服務，以加強全球影響力。同時亦將加速酒店管理板塊的擴張，著力擴展酒店網絡與提升執行效率。此外，集團將積極利用AI技術創新，以捕捉新的增長機遇並提升運營效率。

摩通：季績穩健惟管理層對需求前景謹慎 降目標價至17.5元

摩通發表研究報告指，同程旅行第一季業績表現穩健，但管理層對近期需求前景的謹慎態度令人關注。集團第一季收入按年增長14%，非國際財務報告準則淨毛利率按年改善80個基點至19%，推動盈利強勁增長19%，收入和盈利均超出市場預期約3%。核心在線旅遊代理(OTA)業務收入按年增長17%，其中酒店預訂增長15%，交通票務增長6%。即使在吸收萬達酒店合併成本後，毛利率擴張仍然令人鼓舞。然而，管理層在業績會議上的語調轉變更為重要。管理層指，由於油價上漲和機票價格高企，對價格敏感的休閒旅客受到擠壓，加上第二季的淡季季節性因素，近期需求面臨壓力。雖然長期信心如常未變，但近期言論明顯比該團隊慣常的樂觀態度更為謹慎，交通票務被特別指出為第二季的壓力點，而下半年的可見度則刻意保持模糊。

摩通的行業調查證實了這種謹慎態度，5月份的趨勢看起來波動，因此該行將第二季盈利預測下調約10%。核心OTA收入增長預計將從第一季的17%放緩至第二季的9%，交通票務將從第一季的6%增長轉為第二季的跌4%，住宿預訂增長則從15%放緩至10%。這將使整體收入增長從第一季的14%大幅下降至7%。毛利率動能應保持穩健，淨毛利率擴張100個基點，相比第一季的80個基點，主要受惠於較低的銷售及市場推廣成本和一些效率提升，但這不足以防止利潤增長的顯著下降，非國際財務報告準則淨利潤料增長14%，相比第一季的19%。將2026財年全年收入增長預測從13%下調至9%，淨利潤增長從18%下調至14%，目標價由21.5元下調至17.5元，維持「中性」評級。

瑞銀：季績略勝預期 惟近期外部不利因素或令交通業務受壓

瑞銀表示，同程旅行第一季業績略勝預期，但近期外部不利因素可能對其交通業務造成壓力，維持「買入」評級，但將目標價由26.5元下調至23元。瑞銀指，儘管清明節和勞動節假期旅遊需求穩健，但近期外部不利因素可能對第二季交通業務造成壓力，包括：油價上漲導致機票價格上升及航班運力減少，可能影響機票銷量和長途旅遊需求；以及火車票銷售監管收緊，特別是快速出票服務，導致同程旅行平台營運調整，估計對交通收入造成低個位數影響。預期這些不利因素將在短期內持續，令交通收入在今年餘下時間錄得低至中個位數跌幅，但夏季旺季表現可能相對較佳。交通業務疲弱也可能因交叉銷售減少而影響住宿業務，但酒店間夜數應因短途旅行而保持相對穩健，而持續向高質素酒店的組合轉移應支持平均房價增長，預期第二季和下半年住宿收入將錄得高個位數按年增長。

在出境遊方面，瑞銀估計出境交通及住宿業務分別佔第一季整體交通及住宿收入的7-8%及5%，此板塊受機票漲價影響較國內旅遊為小，因為基數較低、用戶價格敏感度較低，以及同程旅行專注於區域目的地。在酒店管理業務方面，管理層重申其為次要收入增長動力。儘管短期收入面臨不確定性，預期公司仍能在第二季及2026年實現調整淨利潤率擴張0.5-1.0個百分點，受惠於服務開發和一般及行政開支的成本效率改善。將其第二季收入預測下調6.8%至49.5億元人民幣（按年增長5.9%），主要反映交通業務壓力，住宿業務亦受到較小程度影響，假設疲弱情況持續至今年餘下時間，將2026年收入預測下調4.1%。預期公司的成本紀律將緩解盈利影響，因此大致維持調整淨利潤率預測不變。

中信里昂：燃油附加費上升影響長途旅行需求 降目標價至16.5元

中信里昂稱，同程旅行第一季業績表現超出預期，收入按年增長14%至50億元人民幣，調整後淨利潤為9.41億元人民幣，毛利率達18.7%，優於該行預期。然而，燃油附加費上升對行業航空運量造成重大壓力，進而影響長途酒店業務，因此下調第二季及全年收入增長預測，將目標價從20元下調至16.5元，維持「持有」評級。當核心OTA增長回升至10%以上時，可能出現價值重估。

中信里昂預期，燃油附加費上升導致機票價格上漲和運力減少，令長途及航空旅行需求受挫。預計第二季行業航空運量將按年下降中單位數百分比，同程旅行交通收入將按年下降3%。酒店間夜數增長可能放緩至中單位數至高單位數百分比，平均房價輕微增長。預計住宿業務按年增長8%，酒店管理業務推動其他收入按年增長40%。2026年第二季度總收入增長可能放緩至7%，但調整後淨利率在銷售及營銷費用節省後仍可輕微上升至17.3%。

攜程今年初遭反壟斷立案調查 如被罰或最多罰款62億人幣

（截自攜程網）

值得一提，今年1月市場監管總局依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。3月，北京市市場監管局等三部門聯合約談攜程，明確指出其存在「侵害商家自主經營權」、「設置不合理規則」及「特牌、金牌標識誤導消費者」三大核心問題。面對監管壓力，攜程宣布兩項關鍵整改措施：一是取消酒店特金牌相關標識，二是下線調價助手功能。表面上看，攜程確實在整改，不過中新社近期走訪廣東、浙江、雲南等地的多家酒店民宿後發現，對應的排序規則仍藏在後台，流量遊戲只是換了個馬甲繼續運作。調價助手雖然下線了，但調價指導從未停止，只是從系統自動變成了人工上門。

而攜程在市場份額方面優勢明顯。據行業數據，攜程獨立GMV市佔率超過56%，如果算上控股的去哪兒網、作為第一大股東的同程旅行，整個「攜程系」的市場份額已經突破70%，形成明顯一家獨大格局。如果攜程最終被認定構成濫用市場支配地位，根據《反壟斷法》規定，可能被責令停止違法行為，沒收違法所得，並處上一年度銷售額1%以上、10%以下的罰款。按照攜程2025年624億元人民幣的營收規模計算，罰款金額可能在6億至62億元人民幣之間。惟更值得注意的是，監管的緊箍咒正持續收緊。今年4月10日，《互聯網平台價格行為規則》正式施行，明確禁止大數據殺熟，保障商家定價自主權。

李偉傑：攜程同程仍面對政策不明朗 宜確認低位出現才考慮

（李偉傑）

天風國際李偉傑認為，同程旅行及攜程現時仍未適宜趁低吸納。業績方面，同程首季經調整盈利增近兩成，算是平穩增長，其實油價於3月開始急升，同程盈利卻仍可維持增長，但市場的憂慮合理，雖然很多航空公司都增加了燃油附加費，但每個訂單都較之前貴，的確會令民眾對旅遊的熱衷程度降低。他說，同程及攜程股價持續處於低位與內地政策有一定關係，今年由第一季起有很多平台整治行動，同程及攜程所面對壓力暫時應還未消退，雖然已叫停一些VIP會員制服務，但對於相關政策會否對其未來構成壓力，大家都仍等待更多信息，相信要待政策清晰落地後，才能逆轉其反覆偏弱走勢。在現階段雖然同程業績沒大問題，但在政策層面下料暫仍受壓，未到博反彈時候。

李偉傑又指，攜程及同程面對的情況接近，都是面對政策的不明朗因素，其中攜程股價調整幅度更深，由613元跌至360幾元，同程雖沒調整那麼深，但也跌了很多，現時這個板塊正欠缺政策明朗性，可能要待更多大行眷顧，或在低位做了整固形成小圓底，到時才博反彈會更理想，因兩隻股份仍維持於保歷加通道底部持續向下插，左側炒作難捕捉，與其博低位出現，不如待低位出現了才考慮。

同程旅行今日跌5.04%收報14.89元，連跌兩日，累計跌幅9.21%，成交4.33億元；攜程跌1.97%報367.4元，連跌3日，累計跌幅5.46%，成交10.25億元。其他旅遊相關股亦普遍偏軟，中國中免(01880)跌0.28%報54.45元，國航(00753)跌0.42%報4.75元，南航(01055)跌0.78%報3.84元，東航(00670)跌0.27%報3.65元，新秀麗(01910)跌0.88%報14.63元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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