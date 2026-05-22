港股 | 午市前瞻 | 恒指企穩兩萬六才算擺脫弱勢，聯想季績驚人重返資金聚光燈

市場傳出美伊即將達成和平協議，中東戰局降溫，國際油價與美國國債息率雙雙回落，港股周四（21日）獨自憔悴並逾月半以來首次收低俗稱牛熊線的250天線（約25631），今日（22日）開市先升超過200點重返牛熊線之上，隨即引發沽壓，恒指升幅一度收窄至不足百點，但好在兩放榜藍籌表現爭氣，帶動港股重拾升幅，恒指半日報25696，升309點或1.2%，主板成交近1357億元。恒生中國企業指數報8581，升106點或1.3%。恒生科技指數報4868，升99點或2.1%。

聶振邦：恒指反彈乏力，250天線成關鍵

美伊據報已就協議最終草案達成共識，美債息率回落，30年期國債息率現約5.09厘，10年期國債息率約4.57厘。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然恒指今日半日表現略有反彈，但由於昨日收市已跌穿250天線，現時反彈力度仍不足。若港股今日收市能重上250天線（約25630點），反彈條件將更為充裕。

聶振邦指出，現時有消息面利好因素，或可紓緩環球通脹對港股後市的沽壓。若恒指未來一星期能企穩25500點以上收市，將有助維持指數自4月8日以來、在25500點至26500點區間橫行的格局。他續稱，恒指目前阻力位在26000點，只有企穩其上，方可紓緩近期弱勢；較強阻力位則在26500點，若要突破該水平，仍需騰訊(00700)、阿里(09988)等大型權重股帶動。

聯想14元上車看中長線

聯想(00992)今日截至今年3月底止第四財季季績，錄得股東應佔溢利達5.21億美元，按年增4.79倍，每股盈利4.32美仙，按年增4.92倍，大幅超出市場預期。期內錄得收入為215.88億美元，創下季度歷史新高，按年增27.1%，創下過去五年來最大增速。聯想半日股價升逾17%，其中一度觸及15.38元的歷史新高。

聶振邦認為，聯想由於以前缺乏市場關注，股價有所落後，本次季績表現大幅超越市場預期，從而帶動股價大幅反彈。他表示，聯想一直在電腦行業保持領先地位，並積極布局AI電腦業務，配合現今市場對AI行業的關注，預料未來業績會有進一步提升空間。

聶振邦表示，現時聯想市盈率仍未觸及20倍，以目前股價計算，估值具明顯吸引力。他建議可以作中長線部署，待價格回調至14元時買入，先持股3至4個月觀望，價格上望19元。

撰文：經濟通通訊社市場組

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