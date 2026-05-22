黃百鳴內幕交易案罪成，涉賣盤天馬影視前唆使胞妹買入股份，官斥解釋荒謬

知名電影人、天馬影視（現更名為傳遞娛樂）前主席黃百鳴（原名黃栢鳴）涉嫌在公司公布賣盤前，慫恿胞妹購入股份，被證監會票控一項內幕交易罪。案件今日於東區裁判法院裁決，裁判官高偉雄裁定黃百鳴罪名成立，斥其解釋「既荒謬，又牽強」，完全不可信。

案情：獲悉收購要約後，向胞妹開出多張支票

控方指，2017年8月18日，Nice Rich Group Limited與黃百鳴持有的Honor Grace Limited簽訂備忘錄，同意以每股0.319元收購天馬影視股份。同月25日，黃收到對方1000萬元誠意金，即日向胞妹黃潔珍開出50萬元支票，隨後在9月27日、10月4日及10日再各開出50萬元支票。期間，他透過WhatsApp指示胞妹：「明天低過0.2，盡買」。黃潔珍最終購入總值約160萬元的天馬股份。同年10月，天馬影視正式公布股份買賣協議，Nice Rich以每股0.319元向餘下股東提出強制性現金要約。

官斥「既荒謬又牽強」，拒納被告證供

裁判官高偉雄裁決時指出，黃百鳴作為多家上市公司主席，理應審慎處理相關事宜，不可能在通訊中向他人表示可在某價位購入公司股票。他直斥黃的解釋「既荒謬，又牽強」，完全無法令人信服，因此拒絕接納其證供，裁定黃百鳴指使或促使他人進行內幕交易罪名成立。

辯方曾反對WhatsApp訊息呈堂，惟法庭批准

審訊期間，辯方一度反對將WhatsApp訊息呈堂，指證監人員取證過程侵犯黃潔珍的憲法權利。法庭展開案中案後裁定，取證雖有技術瑕疵但無惡意，批准訊息呈堂。辯方亦曾申請「禁言令」禁止傳媒報道訊息內容，其後撤回。

本案另一爭議點是「一般合理投資者」在投資時會有何合理反應。控方傳召專家證人指出，若黃百鳴出售股權的消息流出市場，天馬影視股價預計會有25%至45%的升幅。辯方則質疑控方未有釐清「一般合理投資者」的定義。

案件押後至稍後求情及判刑。黃百鳴暫准保釋，待法庭進一步安排。

撰文：經濟通採訪組

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