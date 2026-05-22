異動精選 | 聯想業績極驚喜股價飆近兩成，憧憬入科指智譜稀宇炒高
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2026 19:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2026 16:40
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