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恒指升219點收報25606再失牛熊線，北水流出65億元，環球鼓舞惟港股連續第二周下跌

22/05/2026

恒指升219點收報25606再失牛熊線，北水流出65億元，環球鼓舞惟港股連續第二周下跌

 

 

　　市場傳出美伊即將達成和平協議，中東戰局降溫，國際油價與美國國債息率雙雙回落，港股周四獨自憔悴，今日開市先升超過200點重返俗稱牛熊線的250天線（約25630）之上，隨即引發沽壓，恒指升幅一度收窄至不足百點，盡管兩放榜藍籌表現爭氣，惟資金輪動導致內需股及生物科技股下跌，恒指全日收報25606，升219點或0.9%，牛熊線得而復失。恒生中國企業指數收報8550，升75點或0.9%。恒生科技指數收報4869，升100點或2.1%。全日主板成交近2813億元，資金循港股通淨流出65億元，兩日累計淨流出126億元。

 

　　總計全周，美長債息利率創下金融海嘯以來新高，大摩奏響摩笛警告美股存實質性風險，或導致美國總統特朗普殷切尋求停戰，不少傳聞指出美國和伊朗持續推進和談協議。港股本周持續與牛熊線交纏，即使到周四（21日）環球氣氛轉好，但擔憂SpaceX上市吸資效應及晶片概念回吐，港股當日狠跌超過260點，是自4月初以來首次跌穿牛熊線收市，直至今日收市仍未奪回該水平。累計本周恒指下跌356點或1.37%，是連續第二個星期下跌。

 

　　 聯想集團(00992)季績強勁，第四財季純利激增近4.8倍，收入亦創歷史新高，主要受惠人工智能需求及三大業務大幅增長，股價績後爆升19.77%，報15.75元，刷新上市新高；網易(09999)第一季淨利潤按年升約3.6%，淨收入按年增加6.1%。股價全日升5.71%，報181.5元。

 

　　舜宇光學科技(02382)升6.78%，報73.25元，暫連升3日累計升幅16.92%。

 

　　蔚來(09866)連續兩季錄經調整純利，收入翻倍，股價先升後回，倒跌0.42%，報42.78元，暫連跌6日累計跌幅14.37%。理想汽車(02015)跌0.72%，報61.8元，小米(01810)新車定價全日收升1.15%，報30元。

 

　　智譜(02513)及MINIMAX(00100)有望進入科指成分股，憧憬被動資金進駐，前者飆升26.93%，報1282元，後者升15.91%，報768.5元。

 

　　資金輪動內需股捱沽，海底撈(06862)挫4.3%，報12.92元，蒙牛乳業(02319)跌4.13%，報16.73元，康師傅控股(00322)跌3.73%，報11.63元，百威亞太(01876)跌2.2%，報7.1元，萬洲國際(00288)跌2.13%，報9.19元。

 

　　科網股方面，阿里(09988)升0.79%，報127元，騰訊(00700)升0.55%，報441.4元，美團(03690)跌0.91%，報81.35元，京東集團(09618)跌1.46%，報121.7元，百度(09888)升1.34%，報128.2元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為中芯(00981)、騰訊及阿里。中芯收報79.85元，上7.6%，成交165.14億元。

撰文：經濟通市場組

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